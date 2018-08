Cremonese Pescara/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Pescara, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Riparte il campionato cadetto: i grigiorossi aprono contro gli adriatici

25 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Cremonese Pescara, Serie B 1^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese-Pescara, che sarà diretta dal signor Ros e si gioca sabato 25 agosto alle ore 18.00, sarà una delle sfide d'apertura del nuovo campionato di Serie B 2018-2019. Si ritrovano di fronte due formazioni che hanno trovato diverse difficoltà nella scorsa stagione, conquistando la salvezza solo in extremis, anche se la Cremonese era appena tornata in Serie B dopo oltre un decennio d'attesa, mentre gli abruzzesi erano appena retrocessi dalla Serie A. Match tra due squadre in cerca di riscatto dopo una stagione non molto ricca di soddisfazioni da una parte e dall'altra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Cremonese Pescara sarà trasmessa soltanto in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, servizio di trasmissione sul web che detiene quest'anno i diritti della cadetteria; per i cilenti Premium l'abbonamento è gratuito mentre sono previste agevolazioni per tutti gli abbonati a Sky, non ci sarà diretta tv ma avendo a disposizione una smart tv collegata a internet si potrà comunque installare l'applicazione.

RISULTATI E PRECEDENTI

Andrea Madorlini è stato confermato sulla panchina della Cremonese dopo un finale di campionato un po' concitato nella scorsa stagione, ma che ha portato comunque la squadra lombarda a strappare la salvezza. In Coppa Italia per la Cremonese è arrivata però già una prima delusione, con la sconfitta ai rigori in casa subita contro il Pisa nel secondo turno ad eliminazione diretta. Dall'altra parte il Pescara ha esordito in Coppa Italia battendo ai rigori il Pordenone, per poi cadere di misura contro il Chievo. A Bepi Pillon viene chiesto di riportare ordine in un ambiente che ha vissuto un lungo anno di crisi, culminato con l'esonero di Zeman e la salvezza diretta strappata solo nelle ultime gornate di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

La Cremonese sarà in campo col serbo Radunovic tra i pali, mentre il romeno Mogos sarà l'esterno laterale difensivo di destra e Migliore l'esterno laterale difensivo di sinistra, con il croato Kresci e il brasiliano Claiton centrali della retroguardia. I tre titolari di centrocampo saranno Croce, Castagnetti e Arini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Castrovilli, Montalto e Carretta. Risponderà il Pescara con Fiorillo estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro, schierata dall'out di destra all'out di sinistra rispettivamente con Balzano, il francese Gravillon, Perrotta e l'uruguaiano Elizalde. A centrocampo l'albanese Memushaj, l'altro uruguaiano Brugman e Palazzi partiranno dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo degli abruzzesi saranno schierati Cocco, Antonucci e Mancuso. Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, con il 4-3-3 che sarà la scelta tattica sia per l'allenatore della Cremonese, Andrea Mandorlini, sia per il tecnico del Pescara, Bepi Pillon.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono favorita in maniera moderata la Cremonese, con vittoria interna dei grigiorossi quotata 2.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 3.90 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 2.05 e 1.75 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

