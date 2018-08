Cristiano Ronaldo, in gol allo Juventus Stadium con la Lazio? / Video, contro il Chievo numeri da brividi

Cristiano Ronaldo, in gol allo Juventus Stadium con la Lazio? Video, contro il Chievo Verona il portoghese ha registrato numeri da brividi: ecco i dati

Cristiano Ronaldo (lapresse)

Si avvicina l'ora del debutto allo Juventus Stadium di Cristiano Ronaldo: riuscirà a fare gol nella sua prima gara da bianconero tra le mura amiche? Questa sera CR7 è chiamato a far la differenza contro la Lazio di Simone Inzaghi, desiderosa di riscattare il ko della settimana scorsa contro il Napoli. I riflettori saranno rivolti verso l'ex Real Madrid, già decisivo al Bentegodi con il Chievo Verona, malgrado non sia riuscito a segnare. "Cristiano Ronaldo, pur non segnando, dal campo mi è sembrato un mostro nell’esordio di sabato contro di noi. I dati fisici mi hanno confermato la sensazione" ha detto il preparatore atletico del Chievo Roberto De Bellis, con un'esperienza passata anche nello staff della Juventus. Sensazioni che sono state confermate dai dati analizzati dall'azienda specializzata K Sport, grazie anche ad un'apparecchiatura moderna con sistema Gps e telecamere avanzate. "Faccio una premessa: a noi prepraratori - dice De Bellis - siccome il calcio è uno sport di abilità tecnica intermittente più che il numero di chilometri percorsi nei 90’ interessa il dispendio energetico legato a tutti i movimenti che si compiono in partita, ad alta e bassa intensità. Numero di scatti, accelerezioni, decelerazioni, cambi di direzione".

CRISTIANO RONALDO FENOMENALE CONTRO IL CHIEVO

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport da Roberto De Bellis, il preparatore atletico del Chievo ha spiegato nel dettaglio le analisi dei dati prese in carico dopo Juventus Chievo Verona: "Abbiamo visto il numero degli scatti e delle frenate ad alta intensità e Cristiano Ronaldo mi ha colpito per quantità e qualità delle sue accelerazioni. Contro di noi ha eseguito 289 scatti massimali, toccando picchi di velocità di 32 km/h. E’ stato il migliore della Juventus". Per quanto riguarda gli altri giocatori bianconeri, ecco quanto raccolto da De Bellis: "Alex Sandro ne ha fatti 286, Douglas Costa 225, Cancelo 221. La media degli scatti mass i m a l i dei bianconeri, che ovviamente tiene conto anche di quelli di Cristiano, è stata 241. Ma mostruoso è soprattutto il fatto che CR7 a questi ritmi ha percorso 700 metri. Tanto per fare un paragone: la media della Juventus è 565 metri".

© Riproduzione Riservata.