Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018/ Video ultime notizie F1, multa in arrivo per pilota Mercedes?

Valtteri Bottas (Wikipedia)

Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018: scontro ad alta tensione nei minuti finali della terza sessione di prove libere di Formula 1. Una incomprensione in pista tra il pilota della McLaren e quello della Mercedes: Vandoorne ha infatti provato a sorpassare Bottas all’esterno dopo l’Eau Rouge Raidillon, ma il finlandese gli ha tagliato la strada causando un testacoda. Bottas non ha guardato gli specchietti, chiudendogli così lo spazio. Nulla di grave per Vandoorne, ma l’incidente potrebbe comportare problemi a Bottas: possibile penalità in vista, con l’incidente che verrà valutato al termine della sessione. Una sanzione che comunque non avrebbe grosse ripercussioni: il pilota della Mercedes è stato già penalizzato a causa dell’intera sostituzione della powerunit, partirà dal fondo della griglia nella gara in programma domani.

INCIDENTE BOTTAS-VANDOORNE: IL VIDEO

E si sono accese le polemiche sull’incidente tra i due piloti, con il finlandese che ha causato con la sua manovra l’uscita di pista del collega belga. Sui social network il pilota Mercedes è stato subissato dalle critiche: “Dovrebbero minimo togliergli dei punti patente e, se fossero giusti, una sanzione da scontare in gara, visto che già parte ultimo come sta anche dicendo Vanzini. #Bottas”, “Molto grave ciò che ha fatto #Bottas, ha creato un reale pericolo per #Vandoorne ”, “Valterino #Bottas è tornato in versione incazzosa. #vandoorne #FP3 #BelgianGP”, “Basta difendere Valtteri Bottas, ha le sue colpe: altri piloti sono stati penalizzati per molto meno”. Qui di seguito vi proponiamo il video di quanto accaduto

