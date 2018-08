Italia Turchia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Gloria Cup 2018, volley)

Diretta Italia Turchia: info streaming video e tv dell'ultima partita di volley femminile, valida per il torneo amichevole della Gloria Cup 2018, oggi 25 agosto.

25 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Turchia (LaPresse)

Italia-Turchia è la partita in programma oggi, sabato 25 agosto 2018 a Belek in Turchia: fischio d’inizio già fissato per le ore 18.00 per l’ultima sfida valida per la Gloria Cup 2018. Ultimo banco di prova per le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti per questo torneo amichevole organizzato in terra turca: la speranza è quella di chiudere l’appuntamento con una bella soddisfazione, incoraggiante segnale in vista anche dei prossimi Mondiali di volley attesi in Giappone. L’appuntamento con la competizione iridata dopo tutto si fa sempre più vicina e per ora la nostra nazionale femminile non ha raccolto poi troppe soddisfazioni in questa estate: l’obbiettivo però rimane quello di farsi trovare pronte ai Mondiali, pur dovendo passare per qualche KO di troppo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dell’amichevole Italia-Turchia: la Gloria Cup 2018 non è trasmessa nel nostro Paese e non possiamo segnalarvi nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla nazionale azzurra di volley femminile potete comunque consultare il sito ufficiale della federazione (www.federvolley.it) e le relative pagine che trovate sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E CONTESTO

Come detto la nazionale di Mazzanti ha messo nel mirino l’obbiettivo minimo di chiudere la Gloria Cup con la vittoria, ma di certo la sfida non sarà facile benché sulla carta la partita con la Turchia sarà appena un’amichevole. La formazione turca infatti oltre che essere padrona di casa è senza dubbio una delle nazionali emergenti a grande livello nel panorama femminile e con un coach come Giovanni Guidetti in panchina di certo i risultati di peso non mancheranno a breve. Di fatto sono anche già arrivati: la medaglia d’argento alla Fivb Nations league del 2018 o il bronzo vinto ai Giochi del Mediterraneo sempre poche settimane fa, raccontando di una squadra già al top della condizione in vista dei Mondiali del Giappone. Cosa che forse non si può ancora dire dell’italia, che punta al ritiro in Val Camonica e al prossimo torneo di Montreux per mettere a punto parecchie cose. Vedremo però che ci dirà il campo oggi, ultimo giudice della sfida Italia-Turchia.

© Riproduzione Riservata.