Juventus Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Lazio, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Lazio, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Lazio, diretta dal signor Irrati, si gioca alle ore 18:00 di sabato 25 agosto e inaugura la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019: inizio terribile per i biancocelesti, che dopo l’esordio casalingo contro il Napoli si trovano a giocare contro la squadra che ha vinto gli ultimi sette scudetti. Se non altro un bel modo per testare subito la competitività del gruppo per Simone Inzaghi; la Juventus non deve sottovalutare l’impegno, non solo perchè l’anno scorso ha perso a Torino contro la Lazio (oltre a lasciarle la Supercoppa poco prima) ma anche perchè nella prima giornata ha dovuto aspettare gli ultimi minuti per ribaltare, contro il Chievo, quella che stava diventando una sanguinosa sconfitta. Dunque una partita molto interessante che non vediamo l’ora di seguire minuto per minuto.

JUVENTUS LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Lazio è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al satellite: l’appuntamento è su Sky Sport Serie A (canale 202) e sui canali di Sky Sport (precisamente al numero 251) dove sarà possibile acquistare il singolo evento. Qualora siate clienti Sky ma non abbiate a disposizione un televisore, potrete comunque seguire la partita di Serie A in diretta streaming video, collegando al vostro abbonamento fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) per attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto la Juventus ha rischiato fortemente di perdere all’esordio: l’autorete di Bani e soprattutto il gol di Bernardeschi hanno salvato Massimiliano Allegri, che ha subito fatto vedere quanto la sua panchina possa essere profonda. I bianconeri non hanno giocato male, ma dopo aver sbloccato la partita in tre minuti sono ricaduti nei vecchi errori, vale a dire tanti gol sbagliati e una sufficienza nel tenere pallone e distanze che ha portato al ribaltone del Chievo. Servirà da subito maggiore cattiveria per superare indenni queste giornate che precedono la sosta e la prima partita di Champions League, per mettere in chiaro le cose rispetto alla concorrenza; discorso simile per la Lazio, che era anche partita bene contro il Napoli (trovando il vantaggio) ma si è fatta raggiungere e superare da una squadra che è apparsa più pronta. Ripetersi per i biancocelesti non sarà affatto semplice, il gruppo di fatto è lo stesso dello scorso anno ma ha perso pedine importanti, e sono proprio quei giocatori che dovranno dirci quanto avessero giocato un ruolo fondamentale nella crescita esponenziale di una squadra che continua ad avere l’obiettivo della qualificazione in Champions League, ma avrà davanti a sè una strada decisamente più complicata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare: non il modulo, ma la posizione di Cristiano Ronaldo che ha fatto meglio potendo partire largo. E dunque: se la difesa rimane invariata - Szczesny in porta, Joao Cancelo e Alex Sandro terzini con Bonucci e Chiellini a comporre il pacchetto centrale - in mezzo Emre Can si candida a prendere il posto di Khedira per affiancare Pjanic (senza dimenticare Matuidi) mentre con CR7 a sinistra ci sarebbe spazio per Mandzukic da prima punta, anche perchè con il croato la squadra ha girato decisamente di più. Il che ci porterebbe all’esclusione di un giocatore offensivo: presumibilmente Cuadrado, con Douglas Costa dirottato a destra e Dybala da trequartista. La Lazio invece ritrova gli squalificati: Lucas Leiva si posiziona davanti alla difesa come sempre, mentre Lulic è favorito per agire da esterno sinistro (Patric, che sarebbe comunque andato in panchina, deve ancora scontare un turno). Il resto della formazione dovrebbe essere confermato, a partire dai tre davanti a Strakosha: saranno Wallace, Acerbi e Radu. Marusic si sistema a destra, a rimanere fuori in mediana dovrebbe essere Badelj - anche lui un regista - e dunque dentro ancora Parolo, la qualità sulla trequarti è garantita da Luis Alberto mentre Milinkovic-Savic ci metterà anche il fisico, davanti un Ciro Immobile che da ex ha già punito più volte la Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus parte nettamente favorita nel pronostico della partita: ce lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che infatti assegna alla vittoria bianconera - identificata dal segno 1 - un valore di 1,33 che è già basso di suo, ma che lo è nettamente di più in confronto alla quota di 9,50 che accompagna il segno 2, vale a dire quello da giocare per l’eventualità di un successo della Lazio. Vincereste invece una somma pari a 5,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto puntando sul segno X, che come sempre identifica il pareggio.

