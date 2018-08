Maurizio Sarri e il Chelsea/ Onofri: allenatore completo, in Premier League può aprire un ciclo (esclusiva)

Maurizio Sarri e il Chelsea: intervista esclusiva a Claudio Onofri sull'avventura in Blues del tecnico ex Napoli, volto nuovo del campionato della Premier League.

25 agosto 2018 INT. Claudio Onofri

Maurizio Sarri (laPresse)

A Londra ha già incantato tutti, a Napoli ha lasciato grandi rimpianti: Maurizio Sarri è pronto a guidare il suo Chelsea anche nella terza giornata della Premier league, nella sfida contro il Newcastle. Dopo i successi ottenuti contro Huddersfield e Arsenal l’entusiasmo intorno al tecnico ex azzurro è alle stelle benchè la stagione sia solo agli inizi: l’avventura inglese di Sarri non poteva quindi che partire meglio di così e già si parla di un nuovo ciclo fortunoso per i Blues. Si sa che a Abramovich piace vincere e piace vedere le sue squadre giocare bene: Sarri sarà quindi un osservato speciale quest’anno e un personaggio come lui potrebbe riportare i blues a grandi successi internazionali. Per parlare di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, abbiamo sentito Claudio Onofri: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Fiducioso sull'arrivo di Sarri al Chelsea? Direi proprio di sì, lo conosco, apprezzo le sue idee calcistiche, quello che ha fatto all'Empoli, al Napoli e anche precedentemente. E' un allenatore intelligente, schietto, che sa quello che vuole, potrebbe portare i blues a grandi traguardi.

La Premier League potrebbe esaltare il gioco di Sarri? In Premier Sarri potrebbe fare molto bene, come del resto avevano fatto Ranieri e Conte. Direi poi che Sarri potrebbe fare come Guardiola, visto che il suo gioco assomiglia a quello del tecnico spagnolo. Guardiola che aveva allenato grandi squadre come Bayern e Barcellona.

Pensa che Sarri possa costruire un ciclo anche a livello internazionale? Le possibilità ci sono tutte visto che Sarri è un grande allenatore, un allenatore completo in tutti i sensi che sta portando avanti un'idea di calcio veramente innovativa.

Si può parlare di “sarrismo”, come si era parlato a suo tempo, di “sacchismo”? Perchè no alla fine Sarri sta riuscendo a portare un'idea di calcio tutta sua, veramente importante, veramente grande.

Quali saranno i giocatori su cui dovrà puntare maggiormente nel Chelsea? Ce ne sono tanti, il Chelsea è pieno di campioni, a cominciare da Hazard, da Morata e da tutti gli altri calciatori della formazione londinese.

Hazard in particolare potrebbe raggiungere il top della sua carriera con lui? E' così, con Sarri Hazard potrebbe fare veramente grandi cose, del resto il campione belga ha delle qualità tecniche eccezionali.

Come potrebbe essere il rapporto con Abramovich? Non lo so, non lo conosco, non conosco Abramovich fino in fondo. Abramovich è un personaggio importante, non so come possa essere nel tempo il rapporto con Sarri.

Quali saranno le squadre in grado di dare fastidio al Chelsea? Sicuramente il Manchester City di Guardiola, poi ci saranno il Manchester United, anche il Liverpool naturalmente e il Tottenham.

Quanto manca al campionato italiano Sarri, spera in suo ritorno nella serie A? Vedremo intanto cerchiamo di seguire la stagione di Sarri nella Premier, poi potremo nel tempo capire come sarà la sua carriera.

(Franco Vittadini)

