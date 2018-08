Maurizio Sarri risponde alle provocazioni di De Laurentiis / Napoli, ultime notizie: "Forse gli manco"

L'ex tecnico del Napoli risponde alle provocazioni del suo vecchio presidente: "Se parla ancora di me significa che gli manco". De Laurentiis esalta Ancelotti.

25 agosto 2018 Redazione

Maurizio Sarri (lapresse)

Il botta e risposta a distanza continua. Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri continuano a pungersi, malgrado le loro strade siano ormai divise. L'allenatore toscano ha risposto con ironia alle ultime provocazioni del patron degli azzurri, che gli rimprovera il mancato scudetto: "C’è la soddisfazione di aver giocato bene, ma anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri abbiamo dato tutto nei tre anni divisi con lui, ma non abbiamo portato un trofeo a casa". Quindi l'elogio ad Ancelotti: "È una persona adorabile, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Farebbe cose straordinarie in qualsiasi settore perché è un ragazzo sereno, senza rancori nei confronti del prossimo. È una persona equilibrata e l’equilibrio è una dote rara". La replica di Maurizio Sarri non è tardata ad arrivare, ecco dunque le sue parole in conferenza stampa rivolte al proprietario del Napoli: "De Laurentiis parla di me perché gli manco. Io, almeno per ora, non sento la sua mancanza. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions".

Maurizio Sarri vs De Laurentiis: "I napoletani devono essere orgogliosi di quanto fatto"

Nel corso della sua conferenza stampa, Maurizio Sarri si è detto certo di aver fatto il massimo con il Napoli: "Penso che Napoli e il Napoli debbano essere orgogliosi di questi risultati. Abbiamo affrontato una Juventus che negli ultimi anni ha dominato in Italia". Dal Napoli al Chelsea, con uno sguardo al Newcastle, prossimo avversario in agenda: "Devo ringraziare Benitez perché quando arrivai a Napoli trovai una squadra preparata per giocare un bel calcio. Benitez è un ottimo collega e per noi a Newcastle sarà davvero dura". Precedenti che fanno comunque ben sperare Sarri, che con l'Empoli fece quasi il pieno di punti contro il Napoli di Benitez: "Ma precedenti - precisa Sarri - hanno un valore relativo...".

