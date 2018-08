Mazzarri, Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..."

Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Mazzarri, Inter-Torino - La Presse

Per Walter Mazzarri non sarà un Inter-Torino come gli altri, infatti arriverà alla sfida con la voglia dell'ex dal dente avvelenato. Nonostante questo nella conferenza stampa della vigilia ha deciso di parlare della gara e di non aprire minimamente il cassetto della polemica. Ha spiegato: "Luciano Spalletti è un tecnico molto preparato e l'Inter è una squadra forte, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e metterli in difficoltà. La stretta di mano dello scorso anno è stato un malinteso, ma in senso goliardico". L'intenzione è quella di riuscire a centrare un risultato importante per provare a ferire un avversario scosso dal brutto ko all'esordio col Sassuolo al Mapei Stadium: "Vogliamo metterli in difficoltà". Staremo a vedere se riusciranno a farlo o meno.

"BELOTTI? QUEST'ANNO SARÀ TUTTO DIVERSO"

C'è spazio anche per il Gallo Andrea Belotti nei discorsi di Walter Mazzarri, che sottolinea: "L'anno scorso ha subito tanti infortuni, ora è tornato quello che conoscevo. E' un uomo a tutto campo. Poi il fare gol dipenderà anche dagli episodi e dalla squadra". Il tecnico si sofferma anche sul nuovo arrivato Simone Zaza e sulla possibilità di vederlo proprio insieme all'ex attaccante del Palermo: "Simone Zaza può fare bene anche come seconda punta, questa è la mia sensazione". C'è spazio anche per alcune parole su Iago Falque: "Io non ho detto che rimarrà fuori dai titolari. Non guardo in faccia a nessuno, gioca chi sta meglio e chi può rendere di più".

© Riproduzione Riservata.