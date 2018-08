Moviola VAR/ Serie A, seconda giornata: si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan

Moviola VAR Serie A, seconda giornata: si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, due big match delicati anche dal punto di vista arbitrale. Le ultime notizie sui casi dubbi

25 agosto 2018 Silvana Palazzo

Moviola VAR Serie A (Foto: LaPresse)

C'è grande attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium per la sfida contro la Lazio, ma l'attenzione sarà ovviamente puntata anche sugli arbitri designati per questo big match della seconda giornata di Serie A, in attesa poi della sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus. Si tratta di Irrati, con Tegoni e Peretti guardalinee, Mariani quarto uomo, Guida al Var e Carbone all'Avar. Questa la designazione del primo anticipo. Facile immaginare che una partita di questo tipo possa generare casi da passare al vaglio del Var, che tra l'altro rispetto all'anno scorso ha subito dei cambiamenti. Le novità introdotte sono formalmente due, una tecnologica e una relativa all'applicazione del protocollo. La prima riguarda la tecnologia tridimensionale del fuorigioco, vista ai Mondiali di Russia. Ricalca quella della goal line technology e ha un margine di errore molto basso, di circa 3 millimetri. In questo modo non ci saranno dubbi sull'annullamento di un gol o sulla concessione di un calcio di rigore per una posizione dubbia, perché la proiezione sarà su tre piani, non più su due. Considerando le caratteristiche di giocatori come Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, prepariamoci allora ad un'eventuale ricorso al Var.

MOVIOLA VAR SERIE A, OGGI JUVENTUS-LAZIO E NAPOLI-MILAN

In vista di due big match di oggi, Juventus-Lazio e Napoli-Milan, è bene ricordare un'altra novità sul Var. Il protocollo prevedeva l'anno scorso il possibile intervento in caso di “chiaro errore” da parte dell'arbitro. Invece quest'anno si parla di “chiaro ed evidente errore”. Cambia poco? Tutt'altro, perché questo vuol dire che il Var verrà adottato solo per episodi eclatanti. Quindi riguarderà episodi che sono sono sfuggiti a tutti ma che sono evidenti, come il tocco di mano di Cristiano Ronaldo nella partita Chievo-Juventus. Non a caso le uniche due “on field review” hanno riguardato proprio due tocchi di mano (l'altro è quello di Grassi in Parma-Udinese). Questo è un evento inatteso che un arbitro, seppur bravo e capace di prevedere lo svolgimento dell'azione, non può aspettarsi. Assisteremo ad un altro caso di “on field review” in Juventus-Lazio? Non ci resta che aspettare il fischio d'inizio.

