Napoli Milan/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Milan, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Milan viene diretta dal signor Valeri: secondo anticipo nella seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 25 agosto. Se i partenopei arrivano dal 2-1 in rimonta sul campo della Lazio, che ha permesso loro di iniziare bene la stagione, per i rossoneri è l’esordio ufficiale: il Milan infatti avrebbe dovuto ospitare il Genoa alla prima giornata, ma la partita è stata rinviata a causa della tragedia del ponte Morandi. Dunque potremmo trovarci di fronte una squadra ancora non all’altezza degli avversari in termini di forma fisica, ma durante l’estate Gennaro Gattuso ha sottoposto i suoi a un duro lavoro e dunque i rossoneri potrebbero farsi trovare al 100% della condizione, pronti a centrare un risultato importante su uno dei campi più difficili di tutta la Serie A, e soprattutto contro un grandissimo ex ancora amato da tutti i tifosi e l’ambiente.

NAPOLI MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Milan non sarà in diretta tv: la partita infatti è una di quelle che per questa giornata di Serie A è trasmessa da Dazn. La nuova piattaforma, al costo di 9,99 euro mensili (gratis per gli abbonati Premium, con agevolazioni per i clienti Sky), è visibile soltanto in diretta streaming video (dunque avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) oppure con una smart tv che sia opportunamente collegata a Internet; ricordiamo che sono tre per ogni turno le partite di campionato che questa nuova emittente trasmette.

RISULTATI E PRECEDENTI

Carlo Ancelotti sfida subito il suo passato: tornato in Italia e dopo aver battuto la Lazio, ritrova il Milan con il quale ha avuto grandissime soddisfazioni sia come calciatore che come allenatore, tra le quali quelle di vincere tre volte la Coppa dei Campioni/Champions League e aprire un ciclo vincente ancora nella storia. Oggi il tecnico emiliano è sulla panchina del Napoli, dove è partito bene nel compito di far dimenticare Maurizio Sarri: la strada è lunga, ma il modo in cui gli azzurri hanno vinto all’Olimpico lascia ben sperare, anche perchè nonostante qualche problema la squadra ha girato bene e ha fatto vedere di poter giocare ancora un ruolo da grande protagonista in questa stagione. C’è curiosità intorno al Milan: i rossoneri hanno contenuto le spese dopo le abbuffate di calciomercato dello scorso anno, ma di fatto hanno confermato tutto il gruppo e ci hanno aggiunto elementi di spicco, che potrebbero fare la differenza e che sicuramente allungano la panchina e le scelte a disposizione di Gattuso. Spetta ora all’allenatore, che nel ciclo di Ancelotti è stato uno dei simboli rossoneri, far quadrare il cerchio con le sue scelte; ad ogni modo la squadra appare davvero migliorata rispetto all’ultimo campionato, chiuso al sesto posto e con tanti punti di domanda.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

L’esperimento di Hamsik regista non ha funzionato alla grande, ma è probabile che Ancelotti lo riproponga; dunque non dovrebbe cambiare la formazione del Napoli rispetto a sabato scorso. Davanti a Karnezis giocheranno Raul Albiol e Koulibaly da centrali, con Hysaj piazzato a destra e Mario Rui dall’altra parte; con il capitano da playmaker ecco Allan e Zielinski sulle mezzali, anche se Fabian Ruiz reclama spazio; nel tridente offensivo promosso e confermato un Milik subito in gol, con Callejon e Lorenzo Insigne ad accompagnarlo sugli esterni e Mertens che a questo punto si dovrà nuovamente accontentare della panchina. Nel Milan è squalificato Calhanoglu: Borini o Castillejo per sostituirlo ma con il primo favorito, a destra agisce Suso mentre la grande novità è Higuain, che torna ancora una volta al San Paolo e con una maglia ancora diversa. Lucas Biglia e e Kessie in mezzo con Bonaventura, che potrebbe giocare nel tridente: in questo caso spazio a Bakayoko come mezzala. Calabria e Ricardo Rodriguez esterni (ma occhio all’ultimo arrivato Laxalt), Caldara e Alessio Romagnoli formano con Gigio Donnarumma un trio giovane e potenzialmente fortissimo per molti anni a venire.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, a partire favorito per questa partita della seconda giornata è il Napoli: vale infatti 1,60 il segno 1 per la vittoria dei partenopei, contro il 5,50 che accompagna il segno 2 da giocare in caso di vittoria del Milan. Per il segno X - che come sempre identifica il pareggio - la vostra vincita con questo bookmaker sarebbe di 4,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

