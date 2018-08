Nuova Zelanda Australia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Rugby Championship)

Diretta Nuova Zelanda Australia: info streaming video e tv della partita di rugby a 15, valida nel secondo fine settimana del Rugby Championship 2018.

25 agosto 2018 Michela Colombo

La formazione rugby della Nuova Zelanda (LaPresse)

Nuova Zelanda-Australia è la partita di Rugby in programma oggi sabato 25 agosto 2018 all’Eden Park di Auckland: fischio d’inizio atteso alle ore 9.35 secondo il fuso orario italiano. Si accenderà oggi quindi la seconda settimana del Rugby Championship, lo storico e prestigiosissimo torneo che riunisce le 4 nazionali di rugby a 15 più forti dell’emisfero australe. Nuova Zelanda, Australia ma anche Argentina e Sud Africa si sfidano quindi in una sorta di Sei nazioni, dell’altra parte del mondo: la formula è nota con un girone all’italiana e 6 fine settimana totali per ogni edizione della Rugby Championship. Piccolo dato storico da ricordare: le sfidanti di oggi , Nuova Zelanda e Australia fanno parte del torneo da sempre, fin dalla sua fondazione nel 1996 sotto il nome di Tri Nations. Dal 2011 però la competizione ha preso il nome di Rugby Championship con l’inserimento dell’Argentina come quarta nazionale sfidante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di rugby tra Nuova Zelanda e Australia sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky. Appuntamento quindi alle ore 9.35 al canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando. Diretta streaming video dell’incontro del secondo turno del Rugby Championship disponibile per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

RISULTATI E PRECEDENTI

La prestigiosa sfida di questa mattina tra Nuova Zelanda e Australia, e quindi tra All Black e Wallabies sarà il secondo banco di prova per le due nazionali di questa edizione del Rugby Championship. Il torneo è ancora molto lungo ma i punti messi in palio già oggi sono pesantissimi, specialmente per la formazione australiana, ancora a secco di soddisfazioni e con l'ambizione di salire di nuovo sul primo gradino dopo la vittoria nel 2015. La formazione australiana infatti nel suo match di esordio in questa edizione 2018 ha perso malamente proprio contro la Nuova Zelanda, nella sfida di andata dello scorso 18 agosto. Il tabellone del risultato infatti ha visto i Wallabies soffrire e perdere con il risultato di 13-38: a poco sono quindi servite le belle prove di Maddocks (meta) e Foley (due trasformazioni vincenti). Vittoria scontata invece per la Nuova Zelanda, che detiene il record di vittorie nel torneo del Rugby Championship: nella sfida di settimana scorsa poi si è messo in evidenza Barrett (una meta e 4 trasformazioni premiate dal successo), che pare davvero in ottima forma. Benchè Nuova Zelanda e Australia siano due delle formazioni più in forma in questa edizione del Rugby Championship, il pronostico del match di oggi di ritorno non può che essere a favore degli All Blacks: che succederà però in campo?

