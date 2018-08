Pagelle/ Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)

25 agosto 2018 Fabio Belli

Pagelle Juventus Lazio (Foto LaPresse)

Eccoci con le pagelle di Juventus Lazio al termine del primo tempo, con i bianconeri avanti 1-0. Nella Juventus ottimo Szczesny (voto 7) nelle uscite e nel negare il gol a Lulic in apertura di gara. Alex Sandro (5.5) sembra un po' bloccato e poco preciso, ma al centro della difesa Chiellini (7) e Bonucci (7) giganteggiano e Cancelo (6.5) è molto efficace nelle sue discese sulla sinistra. A centrocampo è ottimo Matuidi (6.5), forse un pizzico troppo rude, Pjanic (7) timbra il cartellino con il gol in maniera deliziosa, Khedira (6.5) deve accontentarsi del palo. Pochi lampi per un Cristiano Ronaldo (6) comunque nel vivo del gioco in avanti, per Mandzukic troppe sportellate e poca sostanza (5.5), bene Bernardeschi (6.5), perfetto nei movimenti sul lato di destra. Nella Lazio Strakosha (voto 6) vede tardi il pallone del gol di Pajnic, ma è molto abile sulle uscite alte e su un tiro insidioso di Bernardeschi. Wallace (6.5) fa il massimo, Acerbi (6.5) è una sicurezza e salva forse sul palo di Khedira, più timido Radu (5.5) che soffre troppo l'intraprendenza di Bernardeschi sul suo lato. Marusic (6.5) cresce col passare dei minuti e sa pungere coi suoi affondi, Milinkovic-Savic (6) non sembra al massimo ma è più concreto rispetto al match di Napoli. A Parolo (6) non manca mai il minimo sindacale, mentre Lulic (6.5) e Lucas Leiva (6.5) portano qualità e sostanza sulla linea mediana. Troppo timido Luis Alberto (5.5), Immobile (6) lotta col consueto ardore ma non viene servito con efficacia.

PAGELLE JUVENTUS LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 6.5 Coriacea, a tratti brillante, la squadra di Allegri pecca un po' in concretezza e a tratti domina, ma in altre fasi concede più di qualcosa alla Lazio. MIGLIORE JUVENTUS PJANIC VOTO 7 Un gol d'autore che vale un voto alto considerando anche la personalità espressa a centrocampo. PEGGIORE JUVENTUS ALEX SANDRO VOTO 5.5 Può fare di più, anche perché vederlo bloccato a destra non coincide con maggiori sicurezze difensive per la Juventus. VOTO LAZIO 6 Come contro il Napoli la squadra di Inzaghi non dispiace di certo, ma concede sempre qualcosa e fa decisamente più fatica a segnare dell'anno scorso. MIGLIORE LAZIO LULIC VOTO 6.5 Solo un grande Szczesny gli nega il gol, la sua spinta sulla sinistra è costante e pericolosa. PEGGIORE LAZIO LUIS ALBERTO VOTO 5.5 Lo spagnolo non sfrutta come al solito gli spazi a sua disposizione, sembra troppo dimesso rispetto al genio d'inventiva offensiva della passata stagione.

