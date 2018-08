Pagelle/ Napoli-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Napoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)

25 agosto 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Milan - LaPresse

Ecco i voti del primo tempo di Napoli-Milan, il saturday night della seconda giornata di Serie A 2018-19: all'intervallo il parziale premia la squadra di Gennaro Gattuso che torna negli spogliatoi per l'intervallo in vantaggio per 1 a 0. Nonostante una buona partenza dei partenopei che vanno subito al tiro con Allan (6,5) e Insigne (6), anche se entrambi non riescono a impensierire seriamente Donnarumma (6,5), sono i rossoneri a sbloccare la contesa con Bonaventura (7) che trasforma in oro l'assist di Borini (6,5) e trafigge Ospina (6) che non può far altro che vedere il pallone scavalcarlo e depositarsi in rete alle sue spalle. Il Diavolo sfiora anche il raddoppio con Musacchio (6) che non riesce a cogliere l'attimo davanti alla porta. Prima della pausa gli uomini di Ancelotti circondano l'area di rigore avversaria, Callejon (6,5) non trova il pari per questione di centimetri, nel recupero Milik (5,5) che finora non si era mai visto impegna Donnarumma che si rifugia in corner. I presupposti per una ripresa spettacolare ed emozionante ci sono tutti.



VOTO NAPOLI 5,5 - Polveri bagnate per il tridente d'attacco, i partenopei fanno la partita ma vengono puniti da Bonaventura. Gli uomini di Ancelotti sono chiamati a fare un'altra rimonta.

MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 6,5 - Se non ci fosse lui a centrocampo i padroni di casa sarebbero in grossi guai.

PEGGIORE NAPOLI: MILIK 5,5 - Al di là dell'occasione nel recupero l'attaccante polacco non si nota in mezzo al campo, per nulla incisivo.



VOTO MILAN 6 - Cinici e concreti con Bonaventura, sul piano tecnico e della personalità i rossoneri pagano qualcosa agli avversari, ce la faranno a difendere il vantaggio fino al triplice fischio?

MIGLIORE MILAN: BONAVENTURA 7 - Non poteva cominciare meglio il campionato: tiro al volo e palla nel sette.

PEGGIORE MILAN: SUSO 5,5 - Irriconoscibile, litiga con Insigne - e per poco i due non vengono alle mani - e non azzecca una giocata.

© Riproduzione Riservata.