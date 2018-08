PROBABILI FORMAZIONI / Inter Torino: Skriniar torna titolare. Diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Inter Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri

25 agosto 2018 - agg. 25 agosto 2018, 10.01 Claudio Franceschini

Un rientro e un’assenza nelle probabili formazioni di Inter Torino, con riferimento alla difesa. I nerazzurri ritrovano Milan Skriniar, che non aveva potuto giocare a Reggio Emilia: sarà dunque lui il centrale che si posizionerà al fianco di Stefan De Vrij, già leader del reparto. In panchina finisce Miranda, destinato in questa stagione a essere un rincalzo al pari di Andrea Ranocchia; presumibilmente una delle certezze di Luciano Spalletti per il campionato sarà proprio la coppia De Vrij-Skriniar. L’assenza è quella di Armando Izzo: a dire il vero fino a domani l’ex Genoa proverà a stringere i denti, ma difficilmente sarà della partita. Al suo posto dunque Walter Mazzarri dovrebbe lanciare Gleison Bremer: si tratta di un brasiliano di 21 anni, ancora molto giovane dunque, che ha giocato l’ultima stagione con la maglia dell’Atletico Mineiro. Tutto da scoprire nel nostro campionato, ma quello che ha mostrato in patria ha fatto drizzare le antenne agli osservatori granata e così eccolo in questa storica società, presumibilmente domani sarà al fianco di Emiliano Moretti e Nicolas N’Koulou, a protezione del portiere Salvatore Sirigu. (agg. di Claudio Franceschini)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Inter Torino si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 agosto, ed è valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019; esordio negativo per i nerazzurri che, indicati alla vigilia del torneo come la reale anti-Juventus, sono caduti sul campo del Sassuolo e ora vanno a caccia di riscatto, proprio come il Torino che invece ha perso all’ultimo minuto contro la Roma. Walter Mazzarri torna nella San Siro nerazzurra dove è stato protagonista tra luci e ombre; entrambe le squadre potrebbero cambiare qualcosa rispetto alla scorsa settimana e, a proposito di questo, vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero scegliere di giocare al Giuseppe Meazza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Torino sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Serie A (numero 202) e sul numero 252, dove sarà anche possibile acquistare il singolo evento (codice 416901). Ovviamente è disponibile anche il servizio di diretta streaming video, che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

I DUBBI DI SPALLETTI

Potrebbe farcela Nainggolan, che però non sembra ancora pronto per avere una maglia da titolare; più probabilmente sulla trequarti ci sarà ancora Lautaro Martinez, mentre Perisic dovrebbe avere un posto a sinistra con la conferma di Politano, anche se Keita Balde Diao scalpita. Naturalmente davanti ci sarà Mauro Icardi a caccia del primo gol in questo campionato; Asamoah torna a fare il terzino sinistro, ruolo ricoperto nel secondo tempo di Reggio Emilia e dove ha reso di più. Per la difesa, a proposito, è nuovamente disponibile Skriniar che si prenderà il posto al fianco di De Vrij, spingendo in panchina Miranda; da valutare Vrsaljko che potrebbe essere lanciato dal primo minuto in luogo di D’Ambrosio (ex della partita), in porta va Handanovic mentre in mezzo al campo sembra essere confermata la coppia formata da Matias Vecino e Brozovic, pur se Gagliardini potrebbe essere più adatto per sviluppare meglio la manovra della squadra.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Subito tegole per Mazzarri: Izzo sarà difficilmente in campo, può invece recuperare De Silvestri che a questo punto sarebbe il laterale titolare a destra, insidiato eventualmente da Ola Aina. Al posto dell’ex Genoa invece c’è Bremer, che completa il pacchetto difensivo nel quale N’Koulou si piazza davanti a Sirigu ed Emiliano Moretti gioca sul centrosinistra. Invariata presumibilmente la linea mediana: Rincon in cabina di regia, Baselli a dare ordine alla sua destra e Meité chiamato all’interdizione dall’altra parte del campo. Ansaldi, un altro ex di questa sfida, sembra aver trovato la giusta condizione e dunque va verso il posto dal primo minuto come esterno a sinistra; non si cambia la coppia offensiva con Iago Falque che appoggia Belotti, dalla panchina Ljajic, un altro giocatore con un passato nerazzurro, chiede spazio e potrebbe averlo nel secondo tempo ma, almeno in questo momento, non sembra avanti nelle gerarchie del suo allenatore.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 10 Lautaro Martinez, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 25 Miranda, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 87 Candreva, 7 Karamoh, 14 Nainggolan, 11 Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 36 Bremer, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meité, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 9 Belotti

A disposizione: 25 Rosati, 1 Ichazo, 5 Izzo, 30 Djidji, 99 Ferigra, 34 Aina, 7 Lukic, 6 Soriano, 27 Parigini, 10 Ljajic, 21 Berenguer, 91 Zaza

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: -

Indisponibili: Lyanco, Edera

