Probabili formazioni/ Juventus Lazio: quote, ultime novità live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Lazio, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Lazio è valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 18:00 di sabato 25 agosto. Come una settimana fa, i bianconeri aprono il turno: dopo la sofferta vittoria sul campo del Chievo, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi ospitano i biancocelesti che arrivano dalla sconfitta interna subita contro il Napoli, ma che l’anno scorso hanno battuto due volte su tre i campioni d’Italia, riuscendo anche a espugnare questo stadio. Dunque attenzione: Simone Inzaghi ha già mostrato di sapere come si forma la corazzata bianconera. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante l’esito delle sfide di un anno fa, la Juventus parte largamente favorita secondo i pronostici: la vittoria dei bianconeri secondo la Snai vale infatti 1,33 volte la cifra messa sul piatto, mentre per il successo esterno della Lazio (segno 2) si sale fino ad un valore di 9,25. Paga abbastanza anche l’eventualità del pareggio: il segno X secondo questa agenzia di scommesse porta in dote infatti un guadagno pari a 5,00 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MODIFICHE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri potrebbe rivoluzionare la sua formazione: il tecnico livornese dovrebbe lasciar fuori Cuadrado, questo per permettere a Cristiano Ronaldo di allargarsi a sinistra come ai tempi del Real Madrid. Così facendo, Mandzukic giocherebbe da prima punta, Douglas Costa scalerebbe a destra (con Dybala confermato da trequartista) e il colombiano rimarrebbe fuori, a meno che come già detto non vada a occupare la casella di terzino destro sostituendo Joao Cancelo, che comunque rimane favorito. A proposito della difesa, Alex Sandro giocherà ancora a sinistra e non cambia nemmeno la coppia centrale a protezione di Szczesny, formata da Bonucci e Chiellini; a centrocampo invece qualcosa potrebbe essere modificato, con Khedira che può prendersi un turno di riposo e aprire così alla prima da titolare di Emre Can, comunque in ballottaggio con Matuidi che, tornato in piena forma, diventerà molto importante. Ci sarà invece Pjanic che, fresco di rinnovo per altre due stagioni, si occuperà di far girare al meglio la Juventus.

LE SCELTE DI INZAGHI

Può sorridere Simone Inzaghi, che ritrova due dei tre squalificati: resta fermo Patric, giocano invece Lucas Leiva e Lulic. Imprescindibile il brasiliano in mezzo al campo: rimarrà fuori Badelj e l’ex Liverpool si posizionerà al fianco di Parolo, formando la mediana dello scorso anno con il supporto di Milinkovic-Savic, che può giocare anche più avanti sulla stessa linea di Luis Alberto. La prima punta naturalmente sarà Immobile, quattro gol lo scorso anno contro la sua ex squadra; ad aiutare il bomber della Lazio saranno anche i due esterni, appunto Lulic che si posiziona a sinistra e Marusic che viene confermato a destra. A protezione di Marchetti ci sarà sicuramente un cambio: Luiz Felipe infatti si è infortunato e non sarà della partita, spazio allora a Wallace a meno che Inzaghi non decida di dare campo a Martin Caceres, altro ex della sfida, che contro il Napoli è stato impiegato come esterno sinistro a centrocampo in assenza di Lulic, dimostrando la sua duttilità.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo; 17 Mandzukic

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 24 Rugani, 4 Benatia, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Spinazzola

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 21 S. Milinkovic-Savic, 10 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 22 Caceres, 8 Basta, 32 Cataldi, 25 Badelj, 96 Murgia, 66 Bruno Jordao, 14 Durmisi, 11 J. Correa, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Luiz Felipe, J. Lukaku, V. Berisha

© Riproduzione Riservata.