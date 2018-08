Probabili formazioni/ Napoli Milan: quote, ultime novità live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo interessante incrocio tra il maestro Ancelotti e l'ex allievo Gattuso

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Milan, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Milan, valida per la seconda giornata della Serie A 2018-2019, va in scena allo stadio San Paolo alle ore 20:30 di sabato 25 agosto. Un’altra grande sfida per i partenopei che, reduci dalla vittoria dell’Olimpico contro la Lazio, ritrovano i loro tifosi; Carlo Ancelotti invece si scontra subito con il suo glorioso passato, un Milan che settimana scorsa si è visto rinviare la partita contro il Genoa e dunque fa il suo esordio in stagione fuori casa, su uno dei campi più difficili dell’intero campionato. C’è grande curiosità su come i due allenatori intenderanno schierare le loro squadre sul terreno di gioco: andiamo allora a vederlo in maniera più approfondita, leggendo le probabili formazioni di Napoli Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote della Snai, la favorita per questa partita è il Napoli e nemmeno di poco: c’è infatti una buona differenza tra il segno 1 che identifica la vittoria dei partenopei (1,60) e il segno 2 da giocare per l’affermazione esterna del Milan, che ha un valore di 5,25 volte la cifra messa sul piatto per la puntata. Come sempre il segno X identifica l’eventualità del pareggio, e in questo caso la quota di questo bookmaker vale 4,00 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

GLI 11 DI ANCELOTTI

Due cambi o nessun cambio: a poche ore dalla partita sembra che Ancelotti abbia deciso la sua formazione, con l’eccezione di due ruoli. Il portiere, con Ospina che si è allenato e dunque potrebbe essere lanciato subito al posto di Karnezis, e la mezzala sul centrosinistra, perchè Zielinski è sicuramente più pronto ma in panchina c’è un Fabian Ruiz che certamente è stato acquistato per avere tanto spazio. I dubbi saranno sciolti solo all’ultimo, ma riguardano solo questi giocatori: il resto del Napoli non cambia rispetto allo scorso sabato, e dunque vedremo ancora la difesa con Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly e Mario Rui schierati da destra a sinistra, e Hamsik che continua a studiare per diventare quel regista basso che potrebbe davvero fare la differenza dopo l’addio di Jorginho. Spazio naturalmente ad Allan come interno sul centrodestra, e non cambieranno i due esterni del tridente che ancora una volta saranno Callejon e Lorenzo Insigne. Per il momento dunque panchina per l’ex Verdi, e per Mertens: la prima punta sarà Milik, il polacco corre per tornare ad essere quell’attaccante che è mancato alla squadra nelle ultime due stagioni.

LE SCELTE DI GATTUSO

I dubbi li ha soprattutto Gennaro Gattuso, pretoriano di Ancelotti quando Carletto allenava il Milan: anche in difesa, dove Musacchio insidia il nuovo arrivato Caldara per andare al fianco di Alessio Romagnoli. Soprattutto tra centrocampo e attacco: ruota tutto attorno alla squalifica di Calhanoglu e al possibile avanzamento di Bonaventura nel tridente offensivo, in questo caso a giocarsi il ruolo di mezzala sarebbero Diego Laxalt e Tiemoué Bakayoko mentre in caso contrario davanti ci sarebbe Borini, e dunque il centrocampo rimarrebbe quello dello scorso anno con Lucas Biglia a fare il playmaker e Kessie che agisce sul centrodestra. Calabria e Ricardo Rodriguez sono certi di giocare come terzini, Gigio Donnarumma è titolare con l’ex Pepe Reina in panchina: l’altro ex, naturalmente Higuain, guida per la prima volta il tridente offensivo del Milan e al suo fianco avrà anche Suso, chiamato una volta per tutte a diventare un vero e proprio trascinatore, magari garantendo anche una maggiore continuità in zona gol rispetto alle passate stagioni, comunque positive.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 27 Karnezis, 22 Marfella, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 13 Luperto, 19 Ni. Maksimovic, 30 Rog, 42 A. Diawara, 20 Zielinski, 9 Verdi, 14 Mertens, 11 Ounas

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 33 Caldara, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 11 Borini

A disposizione: 25 Reina, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 93 Laxalt, 14 T. Bakayoko, 18 Montolivo, 91 Bertolacci, 77 Halilovic, 7 Castillejo, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Calhanoglu

Indisponibili: A. Conti, Strinic

