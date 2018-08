Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori nella 2^ giornata

Probabili formazioni Serie A: dubbi e moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Torna protagonista la Serie A e naturalmente tutti attendiamo di scoprire quali saranno le formazioni che gli allenatori manderanno in campo nelle dieci partite della seconda giornata, che comincerà oggi alle ore 18.00 con Juventus Lazio, mentre alle ore 20.30 si giocherà Napoli Milan. Domani, domenica 26 agosto, si proseguirà con Spal Parma alle ore 18.00 e poi le altre partite sono in programma alle ore 20.30, quando si giocheranno Cagliari Sassuolo, Fiorentina Chievo, Frosinone Bologna, Genoa Empoli, Inter Torino e Udinese Sampdoria, infine lunedì alle ore 20.30 ecco Roma Atalanta. Andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni di tutte le partite di questo secondo turno della nuova Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Massimiliano Allegri potrebbe riproporre il 4-2-3-1, nel quale potrebbe rivedersi Mandzukic dal primo minuto a discapito di Cuadrado insieme a Douglas Costa e Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo, con Pjanic e uno fra Khedira ed Emre Can in mediana. Nella Lazio ci sarà dall'inizio Lucas Leiva che ha scontato la squalifica, pronto anche Lulic a sinistra. Sulla fascia destra invece deve stringere i denti Marusic, condizionato da una contusione alla gamba rimediata nel primo turno di campionato. Ancora fermo per squalifica Patric, che doveva scontare due giornate.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Carlo Ancelotti potrebbe schierare titolare Ospina fra i pali, si profila un bel ballottaggio con Karnezis; in attacco scalpita un certo Mertens, ma d’altronde non è facile togliere il posto a Milik in questo periodo, fermo restando Callejon e Insigne come ali, possibile dubbio anche a centrocampo fra Zielinski e Fabian Ruiz. Per il Milan, avendo saltato la prima giornata, è ancora squalificato Calhanoglu: ci potrebbe essere dunque l’esordio di Laxalt, subito da titolare. In difesa attenzione al ballottaggio Caldara-Musachcio, in attacco tutti gli occhi saranno sul grande ex Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PARMA

Leonardo Semplici va verso la conferma di Missiroli a centrocampo, al fianco di Schiattarella e Kurtic nel cuore del 3-5-2 della Spal. In attacco Petagna favorito ancora su Paloschi per affiancare il sicuro titolare Antenucci, nessun dubbio invece in difesa. Nel Parma si avvicina il momento di Gervinho, non però come titolare, dunque è favorito Siligardi per completare il tridente offensivo con Inglese e Di Gaudio. Come terzino sinistro Dimarco potrebbe scalzare Gobbi, in mediana cerca posto Rigoni, in lotta con Barillà.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Torna Srna, che proprio in settimana ha finito di scontare la sospensione per doping: il sardo è in ballottaggio con Faragò per quello che sarebbe il suo debutto nel Cagliari e nel calcio italiano. Infortunato Ceppitelli, si apre anche un altro ballottaggio in difesa, quello fra Pisacane e Klavan, anch’egli alla ricerca del debutto. In attacco infine solito dubbio Farias-Sau per affiancare Pavoletti. Nel Sassuolo invece Roberto De Zerbi va verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Inter settimana scorsa, compresi Magnani in difesa e Bourabia a centrocampo, che erano stati i volti nuovi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIEVO

Veretout è ancora squalificato, dal momento che la Fiorentina ha dovuto rinviare la prima giornata: a centrocampo si giocano un posto Gerson, Norgaard e Edimilson Fernandes. Nel tridente d’attacco del 4-3-3 di Stefano Pioli si candida Pjaca (favorito su Eysseric) al fianco degli intoccabili Simeone e Chiesa. Anche nel Chievo è possibile un 4-3-3, nel quale in attacco ci sarebbe Birsa ad affiancare Stepinski e Giaccherini, che hanno messo paura alla Juventus. In difesa reclama posto Jaroszynski, in ballottaggio con Tomovic, a centrocampo invece potrebbe essere la volta di Obi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BOLOGNA

Verso la convocazione i nuovi acquisti del Frosinone, Campbell e Ardaiz, ma in attacco mister Moreno Longo dovrebbe affidarsi ancora a Perica e Ciano. In difesa possibile occasione per Capuano, favorito su Krajnc e Ariaudo per completare la retroguardia a tre. Un dubbio anche a centrocampo, con Chibsah, Cassata e Soddimo che si contendono una sola maglia disponibile. Squalificato Nagy, indisponibile anche Donsah, per Filippo Inzaghi e il Bologna non ci sono buone notizie. Davanti Falcinelli, Palacio e Santander si giocano due maglie considerati gli acciacchi di Destro, ballottaggio anche in difesa tra Gonzalez e De Maio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI

Il Genoa recupera Medeiros, che avrebbe saltato la prima giornata, resta però da capire se sarà lui oppure Pandev ad affiancare Piatek in attacco, i ballottaggi di Davide Ballardini sono uno per reparto: Lisandro Lopez oppure Biraschi in difesa, a centrocampo Mazzitelli, Rolon e Bessa si contendono una sola maglia disponibile. Nell’Empoli tra i pali conferma in arrivo per Terracciano. Sulla sinistra fascia Antonelli in lotta con Pasqual per la maglia da terzino, mentre in mezzo al campo Acquah potrebbe essere preferito a Bennacer. Tutto certo in attacco con Zajc dietro La Gumina e Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Recuperato Skriniar al centro della difesa, Luciano Spalletti schiererà lo slovacco e anche Perisic dal primo minuto: con il croato titolare, slitterà a terzino Asamaoh, mentre sull’altra fascia sia annuncia un ballottaggio fra D’Ambrosio e Vrsaljko. Un dubbio pure in mediana, dove Vecino e Gagliardini si contendono il posto al fianco di Brozovic. Gli acciacchi di Izzo e De Silvestri invece tengono banco in casa Torino, dove in difesa potrebbe trovare spazio Bremer. Soriano e Zaza reclamano spazio, ma in attacco per il momento l’ex Walter Mazzarri va ancora verso la coppia Iago Falque-Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Ancora da stabilire chi possa essere nell’Udinese il portiere titolare, attenzione anche a un ballottaggio a centrocampo fra Barak e Pussetto, mentre ci saranno sicuramente De Paul e Machis in appoggio a Lasagna. Nella Sampdoria c’è la brutta notizia dell’infortunio al ginocchio occorso a Praet, a centrocampo spazio dunque a Barreto, affiancato da Linetty e Jankto. In attacco Defrel appare favorito su Kownacki al fianco del grande ex Quagliarella, ancora squalificato Caprari essendo slittato il debutto doriano.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Nzonzi sembra per ora ancora destinato alla panchina, a centrocampo si segnala il dubbio fra Strootman e l’ex Cristante, per Eusebio Di Francesco comunque i veri dubbi sono in attacco, dove restano da assegnare entrambe le maglie a disposizione per affiancare l’intoccabile Dzeko nel tridente. Per l’Atalanta ancora ballottaggio in porta fra Gollini e Berisha, continuano i problemi per Ilicic e di conseguenza ecco Pasalic alle spalle del tandem d’attacco, con Zapata e Barrow in lotta per affiancare lo scatenato Papu Gomez di questa estate nerazzurra 2018.

