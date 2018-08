PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse: la maledizione biancoceleste (2^ giornata)

25 agosto 2018

Juventus Lazio è una delle partite più interessanti per i pronostici di Serie A: apre la seconda giornata e vede i bianconeri nettamente favoriti (per la Snai quota di 1,33 sul segno 1, il pareggio arriva già ad un valore di 5,00 volte la posta) ma bisogna considerare che da tempo i biancocelesti sono diventati una sorta di tabù per i campioni d’Italia. Già nel 2014 la Lazio era stata la squadra che aveva spezzato la serie di 12 vittorie della Juventus di Antonio Conte, pareggiando per 1-1 (reti di Antonio Candreva e Fernando Llorente); lo scorso anno poi l’Aquila si è trasformata davvero in una bestia nera per i piemontesi. Prima la vittoria in Supercoppa Italiana, un 3-2 con il gol decisivo di Alessandro Murgia all’ultimo secondo; poi il colpo all’Allianz Stadium, con un’altra doppietta di Ciro Immobile a ribaltare il gol segnato da Douglas Costa. E pensare che tra l’aprile 2013 e la finale di Coppa Italia 2017 il quadro per la Lazio era stato sconcertante: 13 sconfitte (10 consecutive) e un pareggio, con appena tre gol realizzati. Non solo: dalla rete di Stefan Radu (altra finale di Coppa Italia) al primo gol di Immobile in Supercoppa sono passati 778 minuti senza che i biancocelesti riuscissero a mettere la palla in porta. (agg. di Claudio Franceschini)

Torna l’appuntamento con i pronostici sulle partite di Serie A 2018-2019: gli anticipi della seconda giornata, che si giocano sabato 25 agosto, sono due grandi sfide che contribuiscono subito ad impennare il grado di qualità del campionato. Alle ore 18:00 Juventus-Lazio, alle ore 20:30 Napoli-Milan: si gioca per la qualificazione in Champions League ma anche per lo scudetto, visto che si parla di quattro squadre che, per rimanere a quanto accaduto lo scorso anno, sono arrivate tra le prime sei con bianconeri e partenopei che hanno letteralmente dominato il torneo. Andiamo allora a vedere quali siano i pronostici sulle sfide, affidandoci innanzitutto agli ultimi risultati e a quelli che sono i rapporti di forza tra le realtà in campo.

I bianconeri hanno aperto bene la stagione, ma hanno sofferto: sul campo del Chievo l’esordio di Cristiano Ronaldo è stato positivo ma senza gol, e anche per questo i campioni d’Italia hanno dovuto rimontare una partita che, apparsa subito in discesa grazie al gol realizzato dopo appena 3 minuti, si era terribilmente complicata con i gialloblu in vantaggio a un quarto d’ora dal termine. La Juventus ora fa il suo debutto all’Allianz Stadium, avendo dimostrato nonostante le difficoltà di essere davvero profonda e con mille soluzioni, dato che la rete decisiva l’ha segnata un giocatore entrato dalla panchina (Bernardeschi) e che le cose sono definitivamente cambiate quando Allegri ha mandato in campo Mario Mandzukic, che nella quasi totalità delle altre squadre di Serie A sarebbe uno dei titolari più importanti; la Lazio dunque parte un gradino sotto, sia per le partenze illustri dell’estate sia perchè nel reparto offensivo la società non ha preso nessuno (se non Joaquin Correa), non rafforzando un reparto che già l’anno scorso dipendeva sostanzialmente dalla vena di Immobile. In più la Lazio non è riuscita a conservare il vantaggio acquisito sul Napoli, facendosi rimontare e battere. Il pronostico dunque va alla Juventus, ma segnaliamo la quota Snai per il segno 2, che identifica la vittoria della Lazio: vale 9,25 volte la cifra che deciderete di investire sulla partita.

Esordio positivo per il Napoli che, orfano di Maurizio Sarri, spera di aver trovato in Carlo Ancelotti una nuova guida, capace di aprire un ciclo vincente: il tecnico emiliano ha bagnato il ritorno in Serie A con un 2-1 in rimonta sulla Lazio, indicative le reti di Arkadiusz Milik, che può essere l’uomo in più dopo i due gravi infortuni, e Lorenzo Insigne chiamato una volta per tutte a essere il trascinatore della squadra. Rispetto allo scorso anno i partenopei hanno cambiato poco: positiva la conferma di tutti i calciatori chiave nel ciclo di Sarri, ma adesso bisognerà vedere in che modo questo gruppo reagirà agli stimoli del nuovo allenatore. In più, la campagna acquisti è stata sotto tono: certo giocatori come Ospina, Verdi e Fabian Ruiz sono in grado di dare da subito il loro contributo, ma è mancato il vero colpo da novanta che potesse far dimenticare le delusioni recenti. Il Milan ha operato bene: senza spendere cifre folli ha comunque acquistato giocatori funzionali al progetto, con la perla di quel Gonzalo Higuain che da ex ha già fatto piangere più volte il Napoli. I rossoneri sperano di fare meglio dell’anno scorso, e la rosa sembra essere migliore; l’esordio della scorsa domenica è stato rimandato, la prima partita è questa. Napoli favorito: la Snai ci dice che il segno 1 per la sua vittoria vale 1,60 volte la posta.

