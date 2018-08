Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulla partite (1^ giornata, oggi 25 agosto)

Pronostici Serie B: quote e scommesse sulle partite in programma per la prima giornata del campionato cadetto e valide nelle giornate del 25 e 26 agosto 2018.

25 agosto 2018 Michela Colombo

Si accende oggi il campionato della Serie B: nel pieno delle polemiche alla fine anche la cadetteria prenderà il via, sia pure in formula particolarmente rinnovata con appena 19 squadre partecipanti, 9 incontri per giornata e un club che quindi rimarrà forzatamente in panchina ogni settimana. Polemiche parte, è giunto per tutti gli appassionati il momento di dare il via alla prima giornata della Serie B 2018-2019: tocca ora andare a vedere che cosa ci riservano i pronostici fissati alla vigilia. Prima di esaminare quote e scommesse però vediamo che cosa ci dice il calendario: oltre al primo anticipo del venerdi tra Brescia e Perugia, ecco Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia in programma per oggi sabato 25 agosto alle ore 18,00. Saranno invece 4 gli incontri attesi per domani domenica 26 agosto: alle ore 18.00 avrà inizio la sfida Verona-Padova, mentre alle ore 21.00 si accenderanno Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone e Foggia-Carpi. A chiudere il primo turno della cadetteria ecco poi Benevento-Lecce, match atteso per lunedì 27 agosto alle ore 21.00.

PRONOSTICO CREMONESE PESCARA

Nella prima di campionato la compagine grigiorossa ha il beneficio di giocare in casa, ma va detto che il pronostico si annuncia tutt’altro che deciso. I delfini rimangono una spauracchio ben pesante specie dopo la loro prematura eliminazione dal tabellone della Coppa Italia: la voglia di emergere in casa Pescara è davvero ben forte, soprattutto dopo un ottimo pre season.

PRONOSTICO SALERNITANA PALERMO

I siciliani sono sempre i favoriti anche all’Arechi: nella prima giornata del campionato però tutto potrebbe ancora succedere, visto che nessuna delle due squadre si presenta in campo ancora al top della condizione. Da segnalare inoltre che sia Salernitana che Palermo non hanno iniziato la propria stagione al meglio, venendo subito eliminati pochi giorni fa dal tabellone della Coppa Italia.

PRONOSTICO VENEZIA SPEZIA

C’è molta curiosità sul Venezia, orfano di Inzaghi, che aveva portato parecchi successi ai lagunari. Nella sfida con i liguri di oggi, i veneti rimangono comunque favoriti, se non altro per il grande pre season condotto dal Venezia prima del via del campionato di Serie B.

PRONOSTICO VERONA PADOVA

Dovrebbe essere tutto facile per il Verona nella prima sfida della cadetteria al Bentegodi: l’affetto di casa risulta sempre deciso per l’Hellas, da pronostico e blasone, ben favorita. Il KO rimediato contro il Catania in Coppa Italia dalla formazione di Grosso però preoccupa non poco.

PRONOSTICO ASCOLI COSENZA

Nell’esordio nella cadetteria del Cosenza, potrebbe essere vita difficile per gli uomini di Braglia al Picco. Certo l’Ascoli non ha chiuso la precedente stagione in maniera eccezionale, ma di certo rimane un club ben ostico da affrontare ma anche nel primo turno del campionato, dove le gambe sono ancora molli.

PRONOSTICO CITTADELLA CROTONE

Al Tombolato il Crotone non parte certo da favorito: benchè gli squali siano appena decaduti dal primo campionato italiano, va dato merito anche alla squadra granata oggi padrone di casa, ben in grado di mettere in difficoltà i rossoblù. La sfida in ogni caso si annuncia davvero calda: ricordiamo che sia Cittadella che Crotone sono ancora nel tabellone della Coppa Italia, grazie ai rispettivi successi ottenuti pochi giorni fa contro Empoli e Livorno.

PRONOSTICO FOGGIA CARPI

I satanelli danno il via al proprio campionato con handicap dei meno 8 punti decisi dal giudice: i rossoneri vorranno quindi subito porvi rimedio già da oggi nella sfida contro il Carpi, di certo non semplicissima. Il pronostico però è tutto per i padroni di casa dello Zaccheria: nonostante il KO in coppa con il Catania i satanelli hanno subito dimostrato di saper fare di più battendo l'Ascoli in amichevole pochi giorni fa,

