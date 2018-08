Pronostico Juventus Lazio/ Cuccureddu: Allegri ha due squadre, ma le partite vanno giocate! (esclusiva)

Pronostico Juventus Lazio: intervista esclusiva con Antonello Cuccureddu, l'ex bianconero ha commentato l'impegno che attende i campioni d'Italia contro gli insidiosi biancocelesti

25 agosto 2018 INT. Antonello Cuccureddu

Juventus Lazio apre la seconda giornata della Serie A 2018-2019, ed è una partita da non perdere: alle ore 20:30 di sabato 25 agosto l'Allianz Stadium ospita i biancocelesti che, scottati dalla sconfitta interna contro il Napoli, proveranno a fare quanto già riuscito l'anno scorso. Ovvero, vincere sul campo della Juventus; la Lazio lo aveva fatto a poche settimane dal successo in Supercoppa Italiana, e anche al ritorno – bruciante sconfitta al 93' – aveva messo in seria difficoltà i campioni d'Italia. Ecco dunque il tema della partita: Simone Inzaghi ha lavorato benissimo e ha saputo imbrigliare una squadra comunque superiore e che, soprattutto quest'anno, sembra avere davvero una panchina infinita. L'esordio contro il Chievo è stato vincente ma sofferto: la strada verso l'ottavo scudetto consecutivo è lunga, intanto bisogna provare a bagnare con una vittoria l'esordio casalingo. Per il pronostico su Juventus Lazio, e per avere un punto sulla partita di Serie A, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l'ex bianconero Antonello Cuccureddu.

Che partita si aspetta? Una partita da giocare da zero, come del resto tutte le altre; l'esordio a Verona ha presentato qualche problema di troppo nella fase difensiva, e anche in altre zone del campo.

Dove, in particolare? La coppia Pjanic-Khedira non mi sembra dia troppe garanzie in termini di copertura; bisognerà sicuramente fare meglio, ma in generale dalla cintola in giù la Juventus è chiamata già oggi al cambio di passo.

Si aspettava quindi una Juventus migliore all'esordio in campionato? Le prime partite sono sempre così, per cui niente drammi; sicuramente però la Juventus ha fatto molta fatica, e infatti ha vinto solo nel recupero.

Contro la Lazio si aspetta razionalità o fuoco vivo nel cercare il gol? Credo sia importante che sia la solita Juventus; una Juventus capace di andare a segnare, ma non votata esclusivamente all'attacco e portata a sbilanciarsi.

Per Allegri ci sono già scelte da prendere: Mandzukic potrebbe essere titolare oggi? In effetti potrebbe essere: si è visto a Verona che, con il croato al centro dell'attacco, Cristiano Ronaldo può allargarsi a sinistra ed essere decisamente più efficace. In più Mandzukic rimane un grandissimo giocatore...

A proposito di CR7: con lui la Juventus diventa realmente imbattibile? Andiamoci piano, e godiamoci questo campionato e la Champions League quando arriverà: anche vincere in Europa non sarà affatto semplice, nemmeno con Ronaldo in attacco.

A centrocampo darebbe spazio a Emre Can? Rispondo così: dalla rosa della Juventus si possono tirar fuori due squadre, quasi egualmente competitive. Allegri da questo punto di vista ha davvero tanti giocatori a disposizione.

E' più forte questa Juventus o quella in cui giocava lei? E' sempre difficile paragonare diverse epoche, ma guardando i nomi devo dire che la mia era più forte. Intanto la Juventus costituiva i nove undicesimi della Nazionale, e poi in Serie A c'erano tantissimi campioni, era un campionato livellato ed era difficilissimo vincere.

Che Lazio si attende a Torino? Sicuramente una Lazio pronta a tutto per portare a casa i tre punti, che saranno l'obiettivo di oggi.

Murgia l'anno scorso ha deciso la Supercoppa: Inzaghi se ne “ricorderà” mandandolo in campo? Alla fine è sempre un problema di stimoli: quando si affronta una squadra come la Juventus le motivazioni vengono da sé, al netto dei gol realizzati nelle precedenti partite. Il suo pronostico su Juventus Lazio? Credo che la Juventus non dovrebbe avere difficoltà nel portare a casa la vittoria.

