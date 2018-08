Psg Angers/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Psg Angers, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata della Ligue 1. I parigini sono a punteggio pieno

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Psg Angers, Ligue 1 3^ giornata (Foto LaPresse)

Psg Angers si gioca alle ore 17:00 di sabato 25 agosto: è una delle partite che rientrano nel programma della terza giornata di Ligue 1 2018-2019. Volano già i campioni di Francia, a punteggio pieno dopo le prime due gare e con sei gol all’attivo; non c’è dubbio alcuno che siano loro i grandi favoriti per vincere un altro titolo (sarebbe il sesto nelle ultime sette stagioni), e questa partita è utile per confermare il punteggio pieno e allungare sulla concorrenza. L’Angers infatti ha iniziato malissimo, perdendo due volte: già pienamente coinvolto nella corsa per non retrocedere, il club dei Paesi della Loira rischia di tornare in Ligue 2 dopo quattro anni ma chiaramente la strada è ancora lunga, e c’è tutto il tempo per recuperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per Psg Angers non è prevista una diretta tv: la partita di Ligue 1 è in esclusiva su Dazn, la nuova piattaforma che è accessibile soltanto in diretta streaming video, e che si può attivare anche in televisione ma solo avendo a disposizione una smart tv provvista di un collegamento internet. In questo caso dunque potrete assistere alle immagini dal Parco dei Principi; ricordiamo che i possessori di un abbonamento Premium possono accedere ai servizi di Dazn in maniera gratuita, mentre sono previste delle agevolazioni economiche per i clienti Sky.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il precampionato del Psg non è stato ricco di soddisfazioni, ma la squadra a disposizione di Thomas Tuchel era decimata dalle tante assenze dei giocatori che avevano partecipato al Mondiale: rientrati tutti i big, le cose hanno preso tutta un’altra piega e i parigini hanno iniziato a volare, schiantando gli avversari con la loro qualità. In termini di calciomercato per una volta la società è rimasta silente, preferendo confermare il gruppo dello scorso anno e operando pochi innesti; sicuramente di grande livello quello di Gigi Buffon, ma per il resto questa volta si è scelta la linea della continuità e questa potrebbe essere la mossa vincente per svoltare anche in Champions League. L’Angers ha perso una partita che rischia di essere determinante alla prima giornata: ko in casa contro il Nimes, facilmente una diretta concorrente per la salvezza. Poi è arrivato il ko sul campo del Rennes che si poteva mettere in conto; i bianconeri, in Ligue 1 dal 2015, lo scorso anno si sono salvati tutto sommato in maniera agevole ma hanno perso il loro bomber Karl Toko Ekambi, che aveva garantito 17 gol. Per sostituirlo è arrivato Stéphane Bahoken, che non ha gli stessi numeri del camerunese: da vedere allora in che modo Stéhane Moulin intenderà sistemare il suo attacco per andare a caccia della quarta permanenza consecutiva nella massima serie del calcio transalpino.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ANGERS

Tuchel potrebbe lanciare titolari alcuni giocatori che hanno avuto finora poco campo: Lo Celso per esempio si candida per fare la mezzala al fianco di Lassana Diarra con la conferma di Rabiot dall’altra parte, ma naturalmente Mbappé potrebbe avere una maglia nel tridente, con Neymar dirottato sulla sinistra e Timothy Weah ancora da prima punta. Da valutare Verratti in mezzo e Cavani davanti, per il momento anche le seconde linee stanno facendo bene e allora occhio sugli esterni, dove oltre a Meunier potrebbe essere confermato Dagba per affiancare Thiago Silva e Marquinhos, che proteggono Buffon. L’Angers scende in campo con il 4-2-3-1: davanti a Butelle ci sono Ismael Traoré e Thomas, Manceau e Bamba sono i due terzini che avranno in Kanga (destra) e Tait (sinistra) i giocatori con cui formare le catene esterne. Capelle agisce in qualità di trequartista; davanti a tutti il già citato Bahoken.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai presentano un pronostico clamorosamente sbilanciato a favore del Psg, come era nelle previsioni: il segno 1 che identifica la vittoria dei campioni di Francia vale infatti 1,08 volte la puntata, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna dell’Angers arriva con un valore addirittura di 28,00. Paga tanto anche il segno X, perchè se la partita del Parco dei Principi dovesse terminare con un risultato di parità il vostro guadagno sarebbe di 11,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

