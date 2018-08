Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Copenaghen)

Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Red Bull Cliff Diving 2018 - LaPresse (repertorio)

Nuovo appuntamento per la Red Bull Cliff Diving 2018, il circuito di gare di tuffi dalle grandi altezze che regala spettacolo in giro per il mondo e che torna sotto i riflettori oggi, sabato 25 agosto 2018. Stavolta siamo a Copenaghen, dunque teatro della competizione sarà l’affascinante capitale della Danimarca, la tappa più a nord del calendario di questa stagione; come sempre sarà protagonista anche il nostro Alessandro De Rose, unico italiano presente. Diamo quindi subito le prime indicazioni utili a tutti gli appassionati per seguire la prova di Copenaghen della Red Bull Cliff Diving: la gara prenderà il via alle ore 14.45, quando salirà in pedana il primo atleta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Dobbiamo segnalare che non è prevista una diretta tv della gara a Copenaghen della Red Bull Cliff Diving 2018. Segnaliamo però per tutti gli appassionati di questo spettacolare ed emozionante sport la possibilità di seguire l’evento nella capitale danese in diretta streaming video. L’appuntamento infatti sarà visibile sul portale gratuito www.redbullcliffdiving.com, oltre che su Redbull TV e i canali social del campionato 2018 (come Facebook, YouTube e Twitch).

RED BULL CLIFF DIVING 2018, LE CARATTERISTICHE DELLA TAPPA DI COPENAGHEN

Lo scenario della gara che si svolgerà oggi pomeriggio a Copenaghen merita certamente di essere raccontato: salendo sulla piattaforma posta a 27 metri d'altezza sul tetto del Teatro dell'Opera della capitale danese, i tuffatori godranno infatti di una vista panoramica del palazzo reale, Amalienborg, e dell'adiacente Chiesa di Marmo, semplicemente unica. Il Teatro dell'Opera è stato infatti costruito in allineamento con Amalienborg e la Chiesa di Marmo, in modo che dall'entrata principale del teatro si potesse vedere la chiesa sulle acque attraverso il castello - una nuova aggiunta che ha ulteriormente abbellito Copenaghen, dal momento che l’inaugurazione del teatro risale al 15 gennaio 2015. Dopo la tappa lacustre in Svizzera, si tornerà a tuffarsi in mare, ma essendo a fine agosto in Danimarca le temperature attese non saranno particolarmente alte. Come detto, ci si tufferà da un’altezza di 27 metri, mentre la profondità del bacino d’acqua sottostante sarà compresa fra i 5,5 e i 7 metri.

