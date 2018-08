Risultati Serie A e classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata, 25 agosto)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A (LaPresse)

La seconda giornata di Serie A comincia oggi sabato 25 agosto con due anticipi di enorme interesse. Bastano i nomi delle squadre per capire tutto: alle ore 18.00 l’appuntamento sarà con Juventus-Lazio, mentre alle ore 20.30 toccherà a Napoli-Milan. Insomma, “solo” due partite (dopo la sosta di settembre diventeranno tre ogni sabato), ma che di certo catalizzeranno l’interesse non solo dei tifosi delle quattro squadre, ma anche di tutti gli appassionati di calcio, in Italia e non solo. Il calendario si è divertito a proporci fin da subito sfide di grandissimo interesse, dunque eccoci a vivere due big-match di lusso ancora ad agosto, per una fine d’estate calcisticamente rovente e che darà già risposte interessanti in classifica.

JUVENTUS LAZIO

Debutto casalingo per Cristiano Ronaldo e l’Allianz Stadium ci proporrà una sfida gustosa, che l’anno scorso aveva visto il colpaccio da parte dei biancocelesti di Simone Inzaghi, che andranno alla ricerca del bis per mettere finalmente punti in classifica. Parlavamo delle grandi sfide subito a inizio stagione: il calendario di certo non è stato amico della Lazio, che alla prima giornata ha ospitato il Napoli e adesso va in casa della Juventus, ma sarebbe meglio evitare la seconda sconfitta consecutiva. Dall’altra parte ecco i bianconeri che hanno debuttato con una prevedibile vittoria contro il Chievo, arrivata però soffrendo più del previsto. Nulla di male, anzi può essere un insegnamento utile da tenere a mente - e che tra l’altro non è costato punti; di certo ci si attende qualcosa di più in termini di prestazione (ma ad agosto è pure normale non essere al top), magari condito dal primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus…

NAPOLI MILAN

Serata di gala anche al San Paolo, con ospite d’onore un certo Gonzalo Higuain, ex di certo non molto amato, anche se l’addio alla Juventus potrebbe avere calmato gli ardori del pubblico partenopeo nei suoi confronti. A proposito di ex, ci sarà anche Carlo Ancelotti contro il Milan: insomma, motivi d’interesse a raffica per una partita già di suo molto significativa. Il Napoli cerca conferme dopo il blitz all’Olimpico di sabato scorso, prestazione non spettacolare ma di grandissima sostanza, il che ad agosto è già una ottima base di partenza verso il sogno scudetto nonostante un mercato in tono minore; il Milan invece deve ancora debuttare e Gennaro Gattuso cerca risposte su un Milan profondamente rinnovato. Certo, cominciare a Napoli non è proprio il modo più semplice, ma se dovessero arrivare belle risposte i rossoneri ne trarrebbero benefici sotto ogni punto di vista.

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

Ore 18.00 Juventus-Lazio

Ore 20.30 Napoli-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Empoli, Juventus, Napoli, Roma, Sassuolo, Spal 3

Parma, Udinese 1

Chievo, Lazio, Bologna, Inter, Torino, Cagliari, Frosinone, Fiorentina*, Genoa*, Milan*, Sampdoria* 0

* una partita in meno

