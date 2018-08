SERIE B 2018-19/ Dalla novità DAZN al torneo a 19 squadre... fino alla rivoluzione del 7 settembre

Serie B 2018-19: dalla novità DAZN al torneo 19 squadre... fino al 7 settembre, quando il format del campionato potrebbe essere nuovamente rivoluzionato

25 agosto 2018 Fabio Belli

Perugia-Brescia ha aperto il nuovo campionato di B (foto LaPresse)

Con l'anticipo tra Brescia e Perugia, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie B 2018/19. Un'annata che è iniziata nel segno della novità, anche perché si tratta del primo campionato non teletrasmesso dall'avvento della pay tv. O almeno, non integralmente: DAZN infatti ha colpito anche in B assicurandosi i diritti di tutto il campionato, che sarà dunque trasmesso in esclusiva nella piattaforma visibile solo, previo abbonamento, su internet. Il che significa che solo con un ausilio adeguato della rete si potranno seguire le sfide delle magnifiche 19 del torneo. Con un'importante eccezione: ogni settimana sarà trasmesso un anticipo il venerdì sera in chiaro sulla Rai, cosa che non avveniva dai tempi dei match trasmessi ("ad eccezione della zona di...") fino a metà degli anni Novanta.

7 SETTEMBRE, RIVOLUZIONE IN VISTA?

Difficile al momento sapere se gli utenti DAZN avranno gli stessi problemi di quelli hanno seguito il campionato di Serie A lo scorso weekend. L'anticipo Brescia-Perugia potrebbe essere stato "ammortizzato" dai telespettatori che hanno seguito il match in chiaro sulla Rai, un importante banco di prova in questo senso saranno le partite di sabato e domenica per capire la qualità della connessione e dello streaming. Ma, come detto, la Serie B è partita a 19 squadre per volontà dei club della Lega e col benestare della FIGC. Una decisione maldigerita però da tutta la Serie C e dai club che dovevano essere ripescati. Il risultato è che probabilmente dopo il 7 settembre il campionato potrebbe vivere un vero e proprio stravolgimento: il CONI deciderà se riportare il format a 22 squadre ripescando società come Ternana, Novara e Catania che stanno facendo grande pressione: in questo caso, andrebbe riadattato il calendario recuperando le prime due giornate: un'ipotesi che sarebbe il culmine di un'estate di caos ed incertezza per il campionato cadetto.

