Salernitana Palermo/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rosanero ripartono dall'Arechi per andare a caccia della promozione in Serie A

25 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Salernitana Palermo, Serie B 1^ giornata (Foto LaPresse)

Salernitana-Palermo sarà diretta dal signor Abbattista; si gioca sabato 25 agosto alle ore 18.00, ed è una delle sfide d'apertura del nuovo campionato di Serie B 2018-2019. Grande sfida tra due regine del Sud, con i granata padroni di casa che dopo un periodo di consolidamento in Serie B sperano di poter centrare quest'anno un salto di qualità, mentre il Palermo darà di nuovo la caccia alla massima serie dopo la delusione della finale play off persa nell'ultimo anno. Sulla carta dunque i rosanero partono favoriti, ma devono approcciare bene il campionato dopo la delusione vissuta in primavera: ancora una volta l'obiettivo è chiaro, ma la strada sarà lunga e complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per Salernitana Palermo non è prevista una diretta tv: la partita sarà trasmessa in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, servizio di trasmissione sul web che detiene quest'anno i diritti della cadetteria e che può essere installato anche su una smart tv connessa a internet; l'abbonamento è gratuito per i clienti Premium, mentre sono previsti degli sconti per gli abbonati al pacchetto Sky.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sarà subito una sfida tutta da seguire quella tra Salernitana e Palermo. I campani padroni di casa ripartono con buone ambizioni, dopo aver disputato tre campionati consecutivi in Serie B in cui la salvezza diretta è stata sempre un obiettivo importante, considerando che il club granata è dovuto ripartire dopo il fallimento dalla Serie D per tornare a giocare in cadetteria. Ma dall'altra parte i tifosi chiedono da tempo al patron Lotito un salto di qualità che non si è concretizzato negli ultimi anni. La Salernitana in Coppa Italia è stata eliminata nel terzo turno ad eliminazione diretta dalla Virtus Entella, mentre il Palermo è caduto contro una formazione della massima serie, il Cagliari. Massima serie che i rosanero hanno sfiorato l'anno scorso prima perdendo la criticatissima finale play off a Frosinone, poi dopo le contestazioni vedendo sfumare la possibilità di un ripescaggio per il caso Parma: il presidente Zamparini resta sul piede di guerra, ma ora i rosanero devono ricominciare da capo in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PALERMO

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Salernitana schiereranno Micai in porta, Mantovani, Schiavi e il francese Gigliotti saranno titolari nella difesa a tre, mentre l'argentino Casasola sarà chiamato a copertura della fascia destra, e Vitale sarà invece schierato come esterno laterale mancino. A centrocampo, spazio per il ghanese Odjer, per Palumbo e per Castiglia, mentre in attacco al fianco di Bocalon giocherà l'argentino Vuletich. Risponderà il Palermo con Brignoli estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con Salvi impiegato come terzino destro, Mazzotta impiegato come terzino sinistro e Bellusci e il serbo Rajkovic a formare la coppia di difensori cenrali. A centrocampo nel terzetto titolare partiranno dal primo minuto il polacco Murawski, il bosniaco Jajalo e Fiordilino, mentre i macedoni Trajkovski, quest'ultimo come trequartista, e Nestorovski sul fronte offensivo saranno affiancati dall'ungherese Balogh. Le due formazioni si affronteranno con il 3-5-2 per quanto riguarda la Salernitana allenata da Colantuono ed il 4-3-1-2 per quanto concerne il Palermo guidato in panchina da Tedino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono favorito in maniera moderata il Palermo nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna dei rosanero quotata 2.50 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 3.15 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 2.15 e 1.65 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

© Riproduzione Riservata.