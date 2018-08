Spalletti, Inter / "Nainggolan è convocato", poi arriva la stoccata a Mauro Icardi!

Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro anticipa la prima convocazione di Radja Nainggolan, poi arriva la stoccata a Mauro Icardi che contro il Sassuolo è stato tra quelli più in difficoltà

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Spalletti, Inter - La Presse

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha anticipato come sarà convocato Radja Nainggolan per la partita Inter-Torino di domani. Il centrocampista belga è stato il grande colpo di calciomercato dell'estate, ma ancora non ha debuttato in partite ufficiali dopo l'infortunio muscolare accusato nelle prime uscite amichevoli estive. Spiega: "Radja Nainggolan è convocato, ma dobbiamo stare attenti. Ci sarà la supervisione dello staff medico del dottor Volpi che ha una valutazione in base all'infortunio. Ci sono dei rischi, valuteremo domani e durante la gara cosa c'è da fare". Le sue parole fanno capire comunque come la scelta di convocarlo sia quella di iniziare il percorso di recupero anche se sarà costretto a partire dalla panchina e magari non potrà nemmeno entrare in campo a gara in corso. Ovviamente non sarebbe saggio correre dei rischi giunti solo alla seconda giornata.

LA STOCCATA A MAURO ICARDI

Mauro Icardi rimane un calciatore importante per l'Inter, ma Luciano Spalletti in conferenza stampa non si sottrae a muovergli delle critiche anche se costruttive: "Tutto quello che si fa lo si fa per l'Inter e per il beneficio della squadra. Mauro Icardi è sempre stato un grande bomber e ha delle caratteristiche ben precise, che possono anche migliorare. Il fatto di venire qualche volta a dialogare aggiunge un valore in più al calciatore. Chiedete a un difensore se preferisce avere un attaccante che sta sempre lì o uno che ogni tanto va via e non sa dove prenderlo? Sentirete poi le risposte". Sugli infortunati specifica: "A parte Nainggolan stanno tutti bene i nostri. Skriniar è recuperato, Keita deve mettersi a disposizione come tutti".

