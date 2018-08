Valladolid Barcellona/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga

25 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Valladolid Barcellona, Liga 2^ giornata (Foto LaPresse)

Valladolid-Barcellona, che si gioca sabato 25 agosto alle ore 22.15, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della Liga 2018-2019. La neopromossa formazione di casa affronterà i campioni di Spagna, che hanno chiuso la scorsa stagione con 14 punti di vantaggio rispetto all'Atletico Madrid secondo e con una sola sconfitta in campionato. Valladolid e Barcellona si affrontano dopo aver affrontato un turno d'esordio nella Liga sicuramente soddisfacente per i rispettivi standard.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Valladolid Barcellona non prevede una diretta tv: sarà trasmessa esclusivamente in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, servizio di trasmissione sul web che detiene quest'anno i diritti della Liga. Il costo dell'abbonamento (gratuito per i clienti Premium) è di 9,99 euro al mese, ci sono invece sconti previsti per gli abbonati Sky.

RISULTATI E PRECEDENTI

I padroni di casa del Valladolid, appena tornati nella massima ribalta nazionale, hanno messo in mostra una prova di sostanza, pareggiando a reti bianche sul campo del Girona. Il Barcellona non ha avuto invece problemi nello sbarazzarsi con un rotondo 3-0 dell'Alaves al Camp Nou. Messi e compagni l'anno scorso hanno dominato la scena nazionale, ma una stagione in cui hanno incassato solamente 3 sconfitte ufficiali, brucia il ko contro la Roma: lo 0-3 dell'Olimpico che ha impedito ai blaugrana di giocarsi carte importanti per il triplete, mentre in Coppa di Spagna contro l'Espanyol e in campionato contro il Levante gli unici ko subiti sono stati ininfluenti. Il Valladolid battendo il Numancia nella doppia finale play off della Segunda Division si è riguadagnato l'accesso nella Liga dopo un'interminabile stagione durata 46 partite: la salvezza è l'obiettivo primario di una squadra che non punta certo ad ottenere i punti necessari in big match come quello contro i catalani, ma quella vista a Girona è comunque una formazione ordinata che proverà a creare grattacapi ad un Barca comunque convinto di dover costruire passo dopo passo le proprie fortune, per arrivare fino alle stelle di un triplete solo sfiorato nella scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID BARCELLONA

All'Estadio José Zorrilla di Valladolid scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Masip a difesa della porta, Moyano in posizione di terzino destro e Nacho in posizione di terzino sinistro, mentre Calero e Kiko saranno i due centrali della retroguardia. Borja e Alcaraz giocheranno come vertici arretrati in un cemtrocampo con Keko, Tuhami e Toni a sostegno dell'unica punta di ruolo, Ramos de la Flor. Risponderà il Barcellona con il numero uno tedesco Ter Stegen alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra a quella di sinistra rispettivamente con Semedo, Piqué, il francese Umtiti e Jordi Alba. A centrocampo Busquets sarà affiancato da Sergi Roberto e dal croato Rakitic, mentre in attacco ci sarà spazio per il tridente composto dall'argentino Leo Messi (subito una doppietta per lui all'esordio contro l'Alaves, l'uruguaiano Suarez e l'altro francese Ousmane Dembelé. Le due formazioni sono allenate entrambe da tecnici spagnoli: Sergio schiererà il Valladolid con il 4-2-3-1, Ernesto Valverde riproporrà il 4-3-3 che gli ha permesso di dominare la Liga nella passata stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono prevedibilmente favorito il Barca, con vittoria esterna blaugrana quotata 1.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a 8.00 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 17.00 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 1.44 e 2.70 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

© Riproduzione Riservata.