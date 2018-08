Venezia Spezia/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Penzo le due squadre di Serie B inaugurano il loro campionato con una bella sfida

25 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Venezia Spezia, Serie B 1^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia-Spezia, partita diretta dal signor Pillitteri, è in programma sabato 25 agosto alle ore 18.00 e sarà una delle sfide d'apertura del nuovo campionato di Serie B 2018-2019. I lagunari ripartono dopo la finale play off per la Serie A perduta nella stagione scorsa contro il Palermo, lo Spezia invece dopo tre partecipazioni consecutive agli spareggi promozione si è dovuto accontentare di un piazzamento a metà classifica. Al Penzo è dunque di scena un immediato faccia a faccia tra realtà ambiziose nel nuovo campionato cadetto, due squadre che hanno grandi ambizioni e che esplorano la possibilità di arrivare a giocarsi la promozione nel massimo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Spezia non sarà trasmessa in diretta tv, ma è disponibile in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, la nuova piattaforma che da questa stagione ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B. Grazie a un accordo con Premium e Sky, ci saranno agevolazioni per i clienti delle due emittenti che potranno abbonarsi a DAZN in maniera gratuita o con sconti, e comunque attivare l'applicazione su una smart tv connessa a internet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Venezia viene da annate importanti, in una scalata partita dalla Serie D, dove il club lagunare si era ritrovato a giocare dopo il fallimento. Due promozioni dalla D alla B, e l'anno scorso la Serie A giocata fino in fondo, perduta nella doppia semifinale contro il Palermo. Un risultato comunque assolutamente lusinghiero per una neopromossa, considerando i successi del ciclo biennale di Pippo Inzaghi, passato quest'anno in Serie A ad allenare il Bologna. Il Venezia si è affidato in panchina all'ex Inter Primavera (ma anche con alcune panchine alla guida dei nerazzurri nella massima serie alle spalle) Stefano Vecchi, mentre lo Spezia ha deciso di ripartire da uno dei tecnici più esperti della categoria, Pasquale Marino. Che nonostante un punteggio record, due stagioni fa non è riuscito a riportare subito il Frosinone in Serie A, mentre l'anno scorso ha vissuto una stagione difficile sulla panchina del Brescia. La Spezia può essere la piazza giusta per ripartire anche per l'allenatore, senza l'obbligo di vincere ma con ambizioni importanti per una squadra che era stata presenza abituale dei play off nelle ultime tre stagioni (col massimo risultato della semifinale raggiunta nel 2016), ma che l'anno scorso non è andata oltre un comunque tranquillo piazzaento a metà classifica. In Coppa Italia le due squadre sono state eliminate: subito fuori il Venezia, sorpreso in casa nel secondo turno ad eliminazione diretta contro il Sudtirol, mentre lo Spezia, dopo aver eliminato la Sambenedettese in casa, nel terzo turno è stato eliminato dalla Spal, perdendo 0-1 tra le mura amiche dello stadio Picco.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

Allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Lezzerini tra i pali e una difesa a tre con Domizzi, lo sloveno Andelkovic e Bruscagin impiegati dal primo minuto. La corsia laterale di destra sarà affidata a Zampano, mentre come laterale mancino si muoverà Garofalo. La zona centrale di centrocampo sarà affidata a Falzerano, Bentivoglio e Schiavone, mentre sul fronte offensivo faranno coppia Zigoni e lo scozzese St. Clair. Risponderà lo Spezia con Lamanna alle spalle di una difesa a quattro con De Col impiegato da terzino destro e Augello schierato come terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Giani e Terzi. A centrocampo, partiranno dal primo minuto Mora, Matteo Ricci e Bartolomei, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno il ghanese Gyasi, il nigeriano Okereke e Pierini. Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il tecnico del Venezia, Stefano Vecchi, schierare la squadra con il 3-5-2, mentre risponderà Pasquale Marino con lo Spezia con il 4-3-3.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono favorito con 'giudizio' il Venezia, con vittoria interna dei lagunari quotata 2.15 da Eurobet, mentre William Hill propone a 2.90 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 3.80 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 2.25 e 1.60 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

