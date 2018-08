Verratti ricompra il pc al bambino disabile/ Gli era stato rubato, accolto l'appello del papà di Andrea

Il centrocampista del PSG coglie l'appello del padre di Andrea e invia un bonifico alla scuola di Bologna, riacquistando di fatto il bc rubato al piccolo disabile.



Pochi giorni fa l'appello del padre di Andrea: "Vi prego, riportate il computer a mio figlio: è lo strumento con cui comunica con le sue maestre e con i compagni". Poi l'emozione di Marco Verratti, profondamente colpito dalle parole di Gianluca Dall'Osso, genitore di Andrea, bambino di 9 anni disabile, iscritto alle scuole elementari Giordani di Bologna prese di mira dai ladri. Il centrocampista del Psg si è subito avvicinato alla famiglia bolognese, regalando una nuova attrezzatura all'istituto. Un gesto molto generoso da parte del giocatore dei parigini, di certo non scontato e per nulla dovuto, in queste ore tutti i media ne stanno parlando, elogiando Marco Verratti.

Marco Verratti, donazione da 10.000 euro alla scuola elementare

Come riferito da Il Corriere del Bologna, dopo aver scoperto l'accaduto, il centrocampista Marco Verratti ha contattato Patrizio Leoni, suo strettissimo collaboratore, e gli ha dato tutte le indicazioni per acquistare il nuovo pc, facendolo recapitare al destinatario appena 24 ore dopo. Il giocatore avrebbe speso ben diecimila euro per acquistare tutta l'attrezzatura della scuola Giordani di Bologna. "L'ho ringraziato - ha commentato il papà, che ha avuto uno scambio telefonico con Marco Verratti - e ci siamo detti che, quando ci sarà l'occasione, troveremo il modo di fargli conoscere Andrea. Sarebbe un onore per noi. Al telefono è stato timido e di poche parole".

