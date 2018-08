Video/ Brescia Perugia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Brescia Perugia (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Rigamonti (24 agosto)

Video Brescia Perugia (LaPresse)

Brescia e Perugia si dividono la posta nel frizzante anticipo di Serie B del Rigamonti, che finisce 1-1. Prima emozione al diciottesimo, con Tremolada che non ringrazia la difesa avversaria per il regalo che lo ha portato quasi a tu per tu con Gabriel. Bene l'inserimento, male il tiro che finsice alto sopra la traversa. Gli umbri provano a rispondere con Vido, il quale perde l'attimo giusto per concretizzare l'assist di Verre. I ritmi sono alti, le due squadre si affrontano a viso aperto e nel finale di primo tempo è Bisoli a sfoderare la giocata vincente, con un diagonale che non lascia scampo a Gabriel: palla all'angolino sul bel lancio di Curcio e nulla da fare per il portiere del Perugia. Nella ripresa il Brescia si complica la vita con l'espulsione di Gastaldello, che si prende il rosso diretto per un colpo a Vido. Nesta incoraggia i suoi e in pieno recupero ottiene un penalty dopo un fallo in area di Bisoli. Dagli undici metri si presenta Vido, il cui tiro spiazza Alfonso e gela tutto il Rigamonti. Finisce così.

IL TABELLINO

BRESCIA-PERUGIA 1-1 Marcatori: 43' Bisoli (B), 93' rig Vido (P). Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Curcio, Romagnoli, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada (70' Lancini); Donnarumma (85' Dall'Oglio), Ferrari (67' Morosini). All. Suazo. Perugia (3-5-2): Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Falasco; Mazzocchi (46' Mustacchio), Moscati, Bianco (79' Kingsley), Verre, Felicioli; Vido, Han (64' Melchiorri). All. Nesta. Espulso Gastaldello al 69'.

