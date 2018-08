Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 1^ tappa cronometro Malaga

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 1^ tappa cronometro Malaga, 8 km: vincitore, percorso e orario della prova contro il tempo che apre la corsa (oggi sabato 25 agosto)

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Vuelta (LaPresse): Nibali e Aru saranno entrambi al via

Comincia oggi la Vuelta 2018: l’appuntamento è naturalmente con la prima tappa, una cronometro individuale di 8 km a Malaga, in Andalusia. Il percorso sarà troppo breve per fare una differenza significativa in termini di distacchi, ma sarà comunque una tappa molto ambita da tutti gli specialisti delle prove contro il tempo presenti in Spagna, che si contenderanno il successo di tappa e anche la prima maglia rossa di questa Vuelta 2018, terzo e ultimo grande giro della stagione, importante anche come momento di preparazione ai Mondiali in programma a Innsbruck il 30 settembre, che saranno caratterizzati da un percorso durissimo, che farà gola soprattutto proprio agli specialisti delle grandi corse a tappe. Manca naturalmente ancora oltre un mese e tutta la Vuelta da vivere, pensiamo allora innanzitutto alle tante emozioni che potremo vivere sulle strade spagnole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (1^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la prima tappa, dunque la cronometro di Malaga, avranno inizio già alle ore 17.15 sul canale tematico per seguire la crono nella sua interezza, considerando che si gareggerà nel tardo pomeriggio. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO E FAVORITI

Il percorso della cronometro di oggi a Malaga sarà quasi completamente pianeggiante, dunque perfetto per gli specialisti delle corse contro il tempo, che si giocheranno il successo di tappa e la prima maglia rossa, mentre chi a cronometro non va forte dovrà difendersi, ringraziando il fatto che si tratterà di soli 8 km. La partenza del primo corridore che prenderà il via è in programma alle ore 17.26, mentre l’ultimo scatterà alle ore 20.21, di conseguenza tutto si concluderà per le ore 20.30, in considerazione della brevità e della velocità del tracciato. Essendo però alla prima tappa, è doveroso presentare i nomi di spicco che parteciperanno a questa Vuelta, non solo pensando alla cronometro di oggi. Anche solo in ottica italiana, sono davvero tanti i nomi da tenere d’occhio: Fabio Aru per la classifica, Vincenzo Nibali innanzitutto per ritrovare la condizione verso Innsbruck dopo l’infortunio subito al Tour, ma se starà bene naturalmente anche lui per la classifica; poi un tris d’assi per le tappe, con lo scatenato Elia Viviani di questi tempi, il campione europeo Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Potrebbero bastare già loro, ma vanno citati come minimo anche i vari Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Richie Porte, Adam e Simon Yates, Steven Kruijswijk e Thibaut Pinot per la classifica, tra chi punta alle varie tappe un nome soprattutto si impone, a parte gli azzurri: il campione del Mondo Peter Sagan.

