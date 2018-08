Albissola Juventus U23/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Albissola Juventus U23 info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Albissola Juventus U23 (LaPresse)

Albissola Juventus U23, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione di Lodi, partita valida per la fase a gironi della Coppa Italia di Serie C, si disputerà presso lo stadio Comunale di Chiavari (nuova sede delle partite casalinghe dell’Albissola ora che ha raggiunto il calcio professionistico) questa sera domenica 26 agosto 2018 alle ore 20.30. Albissola e Juventus U23 formano il girone A insieme al Cuneo, che però ha già giocato entrambe le sue partite e le ha perse, di conseguenza si contendono la qualificazione proprio i liguri e i bianconeri, con l’Albissola che potrà contare su due risultati su tre avendo segnato un maggiore numero di gol contro il Cuneo (2-3 esterno, per la Juventus U23 vittoria casalinga 1-0). Si tratta inoltre di un incrocio abbastanza curioso, dal momento che l’Albossola è neopromossa dalla Serie D e si appresta a vivere la sua prima stagione nel calcio professionistico, mentre la Juventus U23 è la seconda squadra bianconera, nata proprio quest’estate - e tra l’altro per ora l’unica seconda squadra delle formazioni di Serie A.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Albissola Juventus U23 non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA JUVENTUS U23

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni di Albissola Juventus U23: il punto di riferimento è in entrambi i casi l’unica partita ufficiale giocata finora in stagione, sia per i liguri sia per i bianconeri contro il Cuneo. L’Albissola di mister Mauro Fossati aveva proposto in quella occasione un 3-4-3 con Albertoni in porta; retroguardia a tre con Oliana, Bezziccheri e Oprut; nel quartetto di centrocampo ecco da destra a sinistra Gulli, Raja, Damonte e Mahrous; infine il tridente d’attacco, con Balestrero a destra, Cais punta centrale e Martignago a sinistra. Invece la Juventus U23 di Mauro Zironelli nel derby piemontese era partita con un modulo 3-5-2 che prevedeva in porta Del Favero; davanti a lui Zanandrea, Alcibiade e Parodi nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Morelli, Muratore, M. Pereira, Kastanos e Beruatto da destra a sinistra; Zanimacchia e Mavididi a comporre la coppia d’attacco.

