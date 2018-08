Ascoli Cosenza/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ascoli Cosenza - LaPresse

Ascoli Cosenza, diretta dall’arbitro Volpi, si gioca questa sera domenica 26 agosto 2018 alle ore 21.00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana ed è una delle partite valide per la prima giornata di Serie B. Inizia finalmente un campionato che ha vissuto un’estate decisamente complicata e che a dire il vero non è ancora finita, dal momento che non c’è ancora certezza sul fatto che il format a 19 possa essere definitivo. Per il Cosenza comunque è stata una bellissima estate, gustando la promozione in Serie B dopo 15 anni d’assenza dal campionato cadetto. Ora per i calabresi comincia l’avventura, con la salvezza come obiettivo principale; il discorso vale comunque anche per l’Ascoli, che nello scorso campionato ha faticato parecchio per conservare la categoria e stavolta punta a ripetersi, ma possibilmente in maniera più tranquilla.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Cosenza, come quasi tutte le partite di Serie B, è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo visibile su DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone, naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini del campionato cadetto, che è uno dei fiori all’occhiello di DAZN, anche se ciò significa non avere una diretta tv, salvo per la partita che in ogni turno sarà trasmessa in chiaro dalla Rai.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Ascoli Cosenza. I bianconeri di Vincenzo Vivarini dovrebbero optare per un comodo 3-5-2 nella prima giornata della cadetteria: in avanti quindi non mancheranno Beretta e Ganz, che dovrebbero essere scelti dall’allenatore dei marchigiani come titolari per il tandem d’attacco dell’Ascoli. Sarà invece attacco a tre per il Cosenza dove l’allenatore Piero Braglia dovrebbe consegnare le maglie di titolari a Bearzotti, Garritano e Maniero, quest’ultimo come prima punta fra i due esterni offensivi del tridente.

PRONOSTICO E QUOTE

L’Ascoli è considerato favorito sul Cosenza per la vittoria nella partita di questa sera, sia per il fattore campo sia pensando che i calabresi sono una squadra neopromossa in Serie B. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai privilegiano dunque i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria dell’Ascoli infatti pagherebbe 2,25 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,65 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio esterno del Cosenza. La differenza dunque a dire il vero non è particolarmente ampia; quota intermedia infine per il segno X. Il pareggio infatti pagherebbe 2,95 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla divisione della posta.

© Riproduzione Riservata.