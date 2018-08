Cagliari Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari Sassuolo (LaPresse, repertorio)

Cagliari Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Pairetto stasera domenica 26 agosto 2018 alle ore 20.30 allo stadio Sardegna Arena: si tratta naturalmente di una partita valida per la seconda giornata di Serie A. Domenica scorsa il debutto nel nuovo torneo ha dato esiti opposti per le due formazioni: il Cagliari ha perso 2-0 ad Empoli, mentre il Sassuolo ha esaltato il pubblico del Mapei Stadium battendo per 1-0 l’Inter. Di conseguenza, il tema della partita odierna sembra già molto chiaro: il Cagliari di Rolando Maran deve voltare pagina e cominciare a fare punti, confidando anche nel sostegno dei propri tifosi; il Sassuolo di Roberto De Zerbi va invece alla ricerca di una conferma, che per i neroverdi potrebbe indicare che si potrebbe pensare a qualcosa in più della pura e semplice salvezza in questo campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cagliari Sassuolo è una delle partite della seconda giornata di Serie A che sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky, di conseguenza l’appuntamento sarà sul canale numero 255 per gli abbonati alla piattaforma Sky. La sfida dello stadio Sardegna Arena sarà per loro visibile anche tramite diretta streaming video grazie al sito oppure all’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Torna Srna, che proprio in settimana ha finito di scontare la sospensione per doping: il sardo è in ballottaggio con Faragò per quello che sarebbe il suo debutto nel Cagliari e nel calcio italiano. Infortunato Ceppitelli, si apre anche un altro ballottaggio in difesa, quello fra Pisacane e Klavan, anch’egli alla ricerca del debutto. In attacco infine solito dubbio Farias-Sau per affiancare Pavoletti. Nel Sassuolo invece Roberto De Zerbi va verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Inter settimana scorsa, compresi Magnani in difesa e Bourabia a centrocampo, che erano stati i volti nuovi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo rende il Cagliari favorito per la vittoria nella partita di questa sera, nonostante la prima giornata abbia sorriso decisamente di più al Sassuolo. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai privilegiano comunque i sardi, sia pure per poco: il segno 1 per la vittoria del Cagliari pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 2,90 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio in trasferta dei neroverdi, infine il pareggio pagherebbe 3,25 volte la posta in palio (segno X) ed è l’ipotesi sia pure di poco considerata meno probabile.

