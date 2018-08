Cavese Paganese/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Cavese Paganese info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cavese Paganese (LaPresse), repertorio

Cavese Paganese, diretta dall’arbitro Fabio Natilla, si disputerà presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni oggi pomeriggio domenica 26 agosto 2018 alle ore 17.00 e sarà uno dei match relativi alla fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. Sarà uno dei tanti derby campani che anche nella stagione che sta per cominciare caratterizzerà la Serie C: le due formazioni campane sono inserite nel girone I della prima fase, che comprende anche i calabresi del Catanzaro. Nella prima partita di questo triangolare c’è stato il colpaccio per 1-2 del Catanzaro proprio sul campo della Paganese, mentre la Cavese fa oggi pomeriggio il proprio debutto nella manifestazione. La conseguenza è che la Paganese è già sull’orlo dell’eliminazione e sarà costretta a vincere per mantenere vive le speranze, mentre la Cavese logicamente punta ad eliminare gli avversari e poi in ogni caso si giocherà tutto mercoledì a Catanzaro, nell’ultima partita del girone. Comunque la Coppa Italia sta avendo grande importanza nell’estate di una Serie C che aspetta ancora notizie chiare circa il via al campionato, dunque di certo entrambe le formazioni saranno motivate a fare molto bene.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Cavese Paganese sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia e sarà dunque visibile per tutti in chiaro, ma ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE PAGANESE

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni di Cavese Paganese, tenendo conto del fatto che per la squadra di casa si tratterà del debutto ufficiale nella nuova stagione, mentre la Paganese come abbiamo visto ha già giocato un match di Coppa. Per gli ospiti dunque assumiamo come punto di riferimento la formazione schierata contro il Catanzaro, un 4-3-3 con Santopadre in porta; nella linea difensiva a quattro Carotenuto, Piana, Acampora e Della Corte; ecco poi a centrocampo Verdicchio, Gaeta e Sapone; infine il tridente d’attacco con Cesaretti, Parigi e Scarpa. Per la Cavese invece si tratta del debutto stagionale e questo naturalmente rende più fluida la situazione, tra l’altro tenendo conto che si tratta di una società ripescata dalla Serie D. In una recente amichevole con l’Eclanese ci sono state le doppiette per il centrocampista Logoluso e l’esterno d’attacco Rosafio, che si candidano dunque a protagonisti anche per il match di oggi.

