Cittadella Crotone/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Crotone streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Cittadella Crotone, diretta dall’arbitro Baroni, si gioca questa sera domenica 26 agosto 2018 allo stadio Piercesare Tombolato della città veneta alle ore 21.00 ed è una delle partite valide per la prima giornata di Serie B. In un campionato nel quale ancora non si sa quale sarà l’assetto definitivo, perché c’è la possibilità che si operino tre ripescaggio per ristabilire quota 22, di certo Cittadella e Crotone ambiscono ad un ruolo da protagoniste. I veneti ci hanno ormai abituato a figurare sempre molto bene grazie a una società seria e preparata che allestisce sempre una formazione competitiva con un budget ridotto; i calabresi invece sono retrocessi fra le polemiche (anche per il successivo caso Chievo), ma sicuramente hanno grande qualità e dunque possono puntare all’obiettivo di un immediato ritorno nella massima categoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Crotone, come quasi tutte le partite di Serie B, è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo visibile su DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone, naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini del campionato cadetto, che è uno dei fiori all’occhiello di DAZN, anche se ciò significa non avere una diretta tv, salvo per la partita che in ogni turno sarà trasmessa in chiaro dalla Rai.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CROTONE

Andiamo adesso ad osservare le probabili formazioni di Cittadella Crotone. I granata di Roberto Venturato questa sera dovrebbero scendere in campo per il debutto stagionale con il 4-3-1-2 che vedrà in avanti la coppia formata da Scappini e Strizzolo, mentre Schenetti agirà sulla trequarti in loro appoggio. Quanto al Crotone, ecco il modulo 4-3-3 per la probabile formazione degli squali allenati da Giovanni Stroppa, che in avanti si affideranno con ogni probabilità al terzetto composto da Nalini, Simy come punta centrale e Molina.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Cittadella è considerato favorito sul Crotone per la vittoria nella partita di questa sera, ma le differenze sono minime e dunque il match del Tombolato si annuncia molto incerto, almeno sulla carta. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai privilegiano dunque i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria del Cittadella infatti pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,00 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio esterno del Crotone. La differenza dunque a dire il vero non è ampia, e questo vale anche per il segno X. Il pareggio infatti pagherebbe 3,05 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla divisione della posta ed è di pochissimo l’opzione considerata meno probabile.

