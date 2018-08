Fano Gubbio/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Fano Gubbio info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

Fano-Gubbio, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace, si disputerà oggi domenica 26 agosto alle ore 20.30 e sarà uno dei match relativi alla fase a gironi di Coppa Italia di Serie C, primo turno disposto con triangolari come quello che vede impegnati marchigiani ed umbri. Il Gubbio ha vinto 2-1 la sua prima partita stagionale ufficiale contro la Vis Pesaro, ed ora sarà sufficiente ai rossoblu un pareggio allo stadio Mancini di Fano per passare il turno. I granata padroni di casa infatti nella loro prima partita non sono andati oltre il pari a reti bianche contro la stessa Vis Pesaro. Il Fano proverà a ribaltare un verdetto di Coppa che al momento sembra favorevole al Gubbio, con 2 punti di vantaggio nel girone a tre del primo turno in favore degli umbri. Che sembrano anche stare attraversando un buon momento di forma iniziale all'alba di questa stagione, avendo anche pareggiato 1-1 lo scorso 11 agosto nel test amichevole contro una formazione di categoria superiore, l'Ascoli impegnato in Serie B.

Questo dopo la vittoria per 2-1 in Coppa contro la Vis Pesaro, grazie ai gol di Marchi e Casiraghi, che hanno messo gli umbri in pole position per la qualificazione. Entrambe le formazioni nello scorso campionato di Serie C hanno strappato, inserite nel girone B, una faticosa salvezza, ottenuta col Fano capace di precedere di 2 punti il Gubbio in classifica, con gli umbri che hanno sopravanzato di una sola lunghezza il Santarcangelo, poi retrocesso ai play out contro il Vicenza. Una situazione che ora entrambi i club vogliono mettersi alle spalle, costruendo una stagione decisamente più tranquilla.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Fano Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI FANO GUBBIO

Allo stadio Mancini di Fano scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa marchigiani saranno schierati tatticamente in campo dall'allenatore Massimo Epifani con un 3-5-2 col portiere Voltolini alle spalle di una difesa a tre composta da Magli, dall'uruguaiano Cristian Sora e dall'ivorniano Dramane Konaté. Vitturini sarà il laterale di destra e Setola l'esterno di fascia mancino, con Tascone, Acquadro e Lazzari che si muoveranno per vie centrali nella zona di centrocampo. In attacco, spazio alla coppia composta da Germinale e da Fioretti. Risponderà il Gubbio con un 4-3-3 disegnato dal tecnico Sandreani con Battaiola estremo difensore, Paramatti nel ruolo di terzino destro e Pedrelli nel ruolo di terzino destro, con Piccinni e l'argentino Espeche che formeranno invece la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Malaccari, Casirachi e Benedetti, mentre De Silvestro, Battista e Marchi saranno i titolari nel tridente offensivo.

