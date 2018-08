Fiorentina Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Chievo - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Chievo, diretta allo stadio Artemio Franchi dall’arbitro Abisso, si gioca per la seconda giornata di Serie A alle ore 20.30 di questa sera, domenica 26 agosto. Per la Fiorentina di Stefano Pioli si tratterà del debutto nel nuovo campionato, dopo il doveroso rinvio della partita che i viola avrebbero dovuto giocare domenica scorsa a Genova contro la Sampdoria: il pubblico dunque attende con particolare curiosità i gigliati, che in questo campionato puntano a lottare per un posto nella prossima Europa League. Il Chievo di Lorenzo D’Anna ha invece iniziato la stagione con una sconfitta, ma i gialloblù otto giorni fa hanno fatto soffrire più del previsto la Juventus: in classifica nessun punto, ma sono prestazioni che fanno comunque morale e che possono aiutare una piccola, a patto naturalmente di iniziare a raccogliere al più presto anche soddisfazioni concrete.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Fiorentina Chievo è una delle partite della seconda giornata di Serie A che sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky, di conseguenza l’appuntamento sarà sul canale numero 253 per gli abbonati alla piattaforma Sky. La sfida dello stadio Artemio Franchi sarà per loro visibile anche tramite diretta streaming video grazie al sito oppure all’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIEVO

Veretout è ancora squalificato, dal momento che la Fiorentina ha dovuto rinviare la prima giornata: a centrocampo si giocano un posto Gerson, Norgaard e Edimilson Fernandes. Nel tridente d’attacco del 4-3-3 di Stefano Pioli si candida Pjaca (favorito su Eysseric) al fianco degli intoccabili Simeone e Chiesa. Anche nel Chievo è possibile un 4-3-3, nel quale in attacco ci sarebbe Birsa ad affiancare Stepinski e Giaccherini, che hanno messo paura alla Juventus. In difesa reclama posto Jaroszynski, in ballottaggio con Tomovic, a centrocampo invece potrebbe essere la volta di Obi.

PRONOSTICO E QUOTE

La Fiorentina è considerata nettamente favorita sul Chievo per la vittoria nella partita di questa sera allo stadio Artemio Franchi. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano chiaro in tal senso: il segno 1 per la vittoria della Fiorentina pagherebbe appena 1,45 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 7,50 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio in trasferta dei gialloblù veronesi. Il pareggio è l’ipotesi intermedia, che potrebbe essere il giusto compromesso per una vincita gustosa senza rischiare troppo: segno X proposto infatti a 4,50.

