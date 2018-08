Foggia Carpi/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Carpi streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Foggia-Carpi, LaPresse

Foggia Carpi, diretta dall’arbitro Dionisi, si gioca questa sera domenica 26 agosto 2018 alle ore 21.00 presso lo stadio Pino Zaccheria della città pugliese ed è una delle partite valide per la prima giornata di Serie B. Nella tormentata estate del calcio italiano anche il Foggia ha avuto un ruolo, essendo stata protagonista di un processo per irregolarità amministrative che ha infine portato a una penalizzazione di otto punti per la società rossonera pugliese. Strada dunque tutta in salita fin da subito per il Foggia, anche se la squadra sembra essere di buon livello e dunque la rimonta è fattibile. Grande curiosità anche attorno al Carpi, tutto da scoprire a cominciare dall’allenatore Marcello Chezzi, che arriva dalla Serie D: cosa sapranno fare gli emiliani in questo campionato che sta finalmente per cominciare?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Carpi, come quasi tutte le partite di Serie B, è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo visibile su DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone, naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini del campionato cadetto, che è uno dei fiori all’occhiello di DAZN, anche se ciò significa non avere una diretta tv, salvo per la partita che in ogni turno sarà trasmessa in chiaro dalla Rai.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CARPI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Foggia Carpi. I satanelli allenati da mister Gianluca Grassadonia dovrebbero puntare sul modulo 3-5-2, almeno nella prima giornata: ci saranno quindi Camporese, Tonucci e Martinelli a difendere lo specchio di Bizzarri. Difesa a quattro invece per i falconi, dove vedremo Suagher e Poli al centro della retroguardia del Carpi del nuovo allenatore Marcello Chezzi, mentre Pachonik e Frascatore saranno usati come esterni.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Foggia è considerato favorito sul Carpi per la vittoria nella partita di questa sera, in modo anche piuttosto ampio secondo quanto ci propongono le quote dell’agenzia di scommesse Snai, che privilegiano dunque i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria del Foggia infatti pagherebbe 1,90 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio esterno del Carpi. Quota intermedia infine per il segno X. Il pareggio infatti pagherebbe 3,35 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla divisione della posta nel corso del match di Foggia.

© Riproduzione Riservata.