Frosinone Bologna/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Bologna streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida già delicata allo Stirpe nella 2^ giornata di Serie A

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Frosinone-Bologna, LaPresse (repertorio)

Frosinone Bologna, diretta dall’arbitro Manganiello, si gioca questa sera domenica 26 agosto 2018 alle ore 20.30 in campo neutro allo stadio Olimpico Grande Torino per la seconda giornata di Serie A. L’inizio del nuovo campionato è stato pessimo sia per i ciociari sia per i felsinei, di conseguenza si affrontano due formazioni già in cerca di un riscatto: il Frosinone ha incassato quattro gol a Bergamo contro l’Atalanta, il Bologna ha perso in casa il sentito derby emiliano contro la Spal. Naturalmente è presto per parlare di allarme, ma è chiaro che chi dovesse perdere anche oggi si troverebbe già in difficoltà e con mille dubbi che non fanno mai bene. Insomma, Frosinone Bologna è per entrambe l’occasione per voltare subito pagina, ma naturalmente non tutti potranno essere felici al momento del triplice fischio finale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Bologna è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo una delle tre partite della giornata di Serie A fornite da DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone, naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini. Anche gli abbonati Sky potranno seguire la partita in diretta tv, ma pagando a parte secondo l’offerta DAZN pensata appunto per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BOLOGNA

Verso la convocazione i nuovi acquisti del Frosinone, Campbell e Ardaiz, ma in attacco mister Moreno Longo dovrebbe affidarsi ancora a Perica e Ciano. In difesa possibile occasione per Capuano, favorito su Krajnc e Ariaudo per completare la retroguardia a tre. Un dubbio anche a centrocampo, con Chibsah, Cassata e Soddimo che si contendono una sola maglia disponibile. Squalificato Nagy, indisponibile anche Donsah, per Filippo Inzaghi e il Bologna non ci sono buone notizie. Davanti Falcinelli, Palacio e Santander si giocano due maglie considerati gli acciacchi di Destro, ballottaggio anche in difesa tra Gonzalez e De Maio.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Bologna è considerato favorito sul Frosinone per la vittoria nella partita di questa sera, nonostante la prima giornata abbia portato ad entrambe una sconfitta; di certo pesa anche il fatto che si giocherà a Torino e non allo Stirpe. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai privilegiano comunque i rossoblù felsinei: il segno 2 per la vittoria del Bologna infatti pagherebbe 2,45 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,10 in caso di segno 1 e dunque di una vittoria casalinga del Frosinone, la cui quota è praticamente identica a quella per il segno X. Il pareggio infatti pagherebbe 3,15 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla divisione della posta.

