Genoa Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Empoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Ferraris esordio stagionale per il Grifone, gli azzurri hanno vinto settimana scorsa

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Genoa Empoli, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Genoa Empoli, partita che sarà diretta dal signor Marinelli, si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 agosto ed è una delle partite che rientrano nel programma della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Per il Grifone, che non ha giocato settimana scorsa a causa della tragedia che ha colpito la sua città, si tratta dell’esordio in campionato: le ambizioni sono come sempre quelle di prendersi una salvezza senza troppi patemi, e lungo la strada provare a verificare eventuali possibilità di inserirsi nella corsa per l’Europa. L’Empoli ha aperto alla grande il suo ritorno in Serie A, battendo il Cagliari e incamerando subito tre punti utili per rimanere in questa categoria; adesso bisogna continuare su questa strada, provando a essere efficaci e vincenti anche in trasferta, al momento senza fare calcoli visto che il campionato è appena cominciato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Empoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali del pacchetto Sky Calcio: l’appuntamento è al numero 254, con possibilità di acquistare la partita utilizzando il codice 416923. Per tutti gli abbonati è disponibile il servizio di diretta streaming video, collegando fino a un massimo di due dispositivi (PC, tablet e smartphone) per attivare l’applicazione Sky Go; inoltre ricordiamo che sul canale 251 va in onda Diretta Gol Serie A, che fornisce in tempo reale le reti e le fasi salienti da tutti i campi collegati, su cui si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

La condizione del Genoa è ancora tutta da valutare: i rossoblu hanno saputo abbastanza presto che non avrebbero giocato contro il Milan, dunque la loro preparazione è leggermente cambiata ed è stata tarata per questa partita. La squadra lo scorso anno ha svoltato solo quando Davide Ballardini è arrivato in panchina; il tecnico romagnolo è stato confermato e, potendo lavorare dall’inizio con la rosa, punta inevitabilmente a migliorare quanto fatto lo scorso anno da un Genoa che ultimamente ha perso un po’ di smalto, ma che per storia e tradizione guarda sempre ai primi sette posti se non altro come traguardo ideale. L’Empoli come detto è partito bene, ma sa che la strada è lunga soprattutto ricordando come erano andate le cose due anni fa, quando una salvezza ormai archiviata era diventata una clamorosa retrocessione. La squadra è rinnovata, ma ha comunque mantenuto alcuni dei giocatori chiave del campionato di Serie B; Aurelio Andreazzoli ha dimostrato, anche ai tempi della Roma, di saperci fare ma l’obiettivo non è affatto semplice, e dunque servirà soprattutto trovare continuità di giornata in giornata per centrare la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI

Potrebbe non farcela il nuovo acquisto Sandro, e dunque Mazzitelli è favorito su Bessa per prenderne il posto come mezzala sinistra; dall’altra parte agisce Romulo, a fare da playmaker invece dovrebbe essere Hiljemark. Il centrocampo è completato dai due esterni che giocano alti: Lazovic a destra, a sinistra invece il grande ritorno di Mimmo Criscito. Entrambi accompagneranno la prima punta Piatek, mentre Medeiros è favorito su Lapadula; in difesa spazio a Spolli che sarà affiancato da Lisandro Lopez e Zukanovic, il post-Perin si chiama Marchetti che lo scorso anno non ha mai giocato. Empoli che conferma invece Terracciano tra i pali; davanti a lui Rasmussen e Silvestre, lotta tra veterani a sinistra con Antonelli favorito su di Pasqual mentre sull’altro versante agisce Di Lorenzo. Il centrocampo è nuovo per due terzi: rispetto all’anno scorso è confermato il solo Krunic, in mezzo c’è Capezzi mentre la mezzala destra sarà Acquah, in vantaggio sul talento Bennacer. Non cambia il reparto avanzato: Zajc si posiziona alle spalle di Caputo, in gol già alla prima giornata, e La Gumina.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Genoa parte favorito per questa partita: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai infatti il segno 1 per la vittoria del Grifone ha un valore di 2,00 volte la puntata, mentre siamo già a 4,00 per un’eventuale affermazione dell’Empoli che è identificata dal segno 2. Vincereste una cifra pari a 3,30 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto con il segno X, che ovviamente sancisce un pareggio nella sfida del Luigi Ferraris.

