Girona Real Madrid/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Girona Real Madrid, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata della Liga spagnola 2018-2019

26 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Girona Real Madrid, Liga 2^ giornata (Foto LaPresse)

Girona-Real Madrid, che si gioca domenica 26 agosto alle ore 22.15, è una sfida valevole per la seconda giornata della Liga 2018-2019. La formazione di casa, al secondo turno consecutivo tra le mura amiche, affronterà i campioni d'Europa che sono stati però costretti a lasciare la Supercoppa Europea nelle mani dei rivali dell'Atletico Madrid. Girona e Real Madrid si affrontano con obiettivi stagionali enormemente diversi. La formazione di casa sogna di ripetere il campionato dello scorso anno, in cui partendo per salvarsi ha terminato al decimo posto il suo cammino nella Liga, molto più vicino alla zona Europa League che a quella retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Girona Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, servizio di trasmissione sul web che detiene quest'anno i diritti della Liga; dunque non è prevista una diretta tv per questa partita del campionato spagnolo, ma avendo a disposizione una smart tv collegata a internet potrete scaricare qui l'applicazione e godere delle immagini.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Real Madrid l'anno scorso ha deluso in campionato chiudendo in terza posizione, ma ha messo in bacheca (oltre al Mondiale per Club) anche la quarta Champions League negli ultimi cinque anni e la terza consecutiva. Un conseguimento straordinario che ha però segnato la fine del ciclo dell'ultimo lustro in casa Real, con abbandoni clamorosi come quello di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus, e del tecnico Zidane, che ha considerato chiuso il suo ciclo. Il nuovo allenatore Lopetegui è partito tra le polemiche che lo hanno costretto all'abbandono della Nazionale spagnola alla vigilia del Mondiale, e perdendo la Supercoppa Europea contro l'Atletico Madrid nella finale di Tallinn. L'esordio nella Liga ha riportato un po' di sereno con il tranquillo 2-0 rifilato al Getafe con i gol di Carvajal e Bale: il Real punta innanzitutto a riprendersi la Liga dopo l'egemonia del Barcellona nell'ultima stagione. Il Girona dalla sua è partito con uno 0-0 casalingo contro la neopromossa Valladolid, risultato non esaltante ma comunque incoraggiante verso un cammino stagionale che si prospetta tortuoso e pieno di difficili ostacoli.

PROBABILI FORMAZIONI GIRONA REAL MADRID

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso l'Estadio Municipal de Montilivi: i padroni di casa del Girona schiereranno il portiere marocchino Bono tra i pali, Porro sull'out difensivo di destra e Muniesa sull'out difensivo di sinistra, mentre il colombiano Espinosa farà coppia con Juanpe come centrale della retroguardia. I tre titolari a centrocampo saranno Aleix Garcia, Timor e Granell Nogue, mentre l'uruguaiano Stuani guiderà il tridente offensivo affiancato da Borja Garcia e da Portu. Risponderà il Real Madrid con il portiere del Costa Rica Navas alle spalle di una difesa a quattro con Carvajal laterale di destra, il brasiliano Marcelo laterale di sinistra e Sergio Ramos e Nachos centrali difensivi. Isco, il tedesco Kroos e l'altro brasiliano Casemiro saranno i titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il bomber francese Benzema, il gallese Gareth Bale e Asensio. L'allenatore del Girona, Sacristan, schiererà tatticamente la sua squadra con un 4-3-3, stesso modulo adottato dall'ex ct della Nazionale spagnola, Lopetegui, per il suo nuovo Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono nettamente favorito il Real, con vittoria esterna dei Blancos quotata 1.38 da Eurobet, mentre William Hill propone a 5.50 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 8.50 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 1.53 e 2.40 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

© Riproduzione Riservata.