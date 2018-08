Gozzano Pro Patria/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Gozzano Pro Patria info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, ritorno del primo turno della Coppa Italia di Serie C.

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Gozzano Pro Patria (LaPresse)

Gozzano Pro Patria, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, partita valida per la fase a gironi della Coppa Italia di Serie C, si disputerà presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli (nuova sede delle partite casalinghe del Gozzano ora che ha raggiunto il calcio professionistico) oggi pomeriggio domenica 26 agosto 2018 alle ore 18.00. Pro Patria e Gozzano formano il girone B, un raggruppamento a dire il vero composto da queste uniche due formazioni: di conseguenza la formula è di fatto quella in vigore nelle fasi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno e naturalmente qualificazione stabilita secondo il canonico regolamento in queste circostanze. All’andata in casa Pro Patria ci fu un pareggio per 2-2, i giochi dunque sono apertissimi. Si tratta inoltre di un incrocio abbastanza curioso, dal momento che sia la Pro Patria sia il Gozzano sono neopromossi dalla Serie D: si stanno dunque preparando ad un campionato di Serie C da loro molto atteso, ma che sta vivendo grandissimi problemi ancora prima di iniziare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Gozzano Pro Patria non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO PRO PATRIA

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni di Gozzano Pro Patria: il punto di riferimento è doverosamente la partita d’andata, che però si è giocata due settimane fa, un lasso di tempo piuttosto ampio. Comunque, il 12 agosto a Busto Arsizio erano scesi in campo per la Pro Patria di mister Javorcic, secondo il modulo 3-5-2, Mangano in porta; retroguardia a tre con Molnar, Lombardoni e Boffelli; nel folto centrocampo a cinque dei bustocchi ecco da destra a sinistra Mora, Gazo, Bertoni, Di Sabato e Galli; infine il tandem d’attacco formato da Le Noci e Santana. Anche il Gozzano di mister Soda era sceso in campo con il 3-5-2 come modulo di partenza: Casadei in porta; davanti a lui difesa a tre con Bini, Emiliano e Tordini; Petris sulla fascia destra, poi Messias, Guitto, Secondo e sulla corsia mancina Evan’s per completare il centrocampo; Rolando e Rolfini a formare la coppia d’attacco.

