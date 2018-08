Inter Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Torino, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri e i granata arrivano da una sconfitta e vanno a caccia di pronto riscatto

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Torino, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Torino sarà diretta dal signor Mazzoleni e, alle ore 20:30 di domenica 26 agosto, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Due squadre in cerca di riscatto, dopo aver perso entrambe per 0-1: se però la sconfitta granata (contro la Roma) poteva essere nei piani, i tifosi nerazzurri speravano in un avvio migliore di quanto invece accaduto sul campo del Sassuolo. In più, il Torino è caduto soltanto a un minuto dal 90’ quando pensava di aver portato a casa nu pareggio comunque importante; ha dato buone sensazioni, non così un’Inter che sicuramente ha avuto le opportunità per pareggiare e anche vincere ma ha palesato qualche limite di troppo. Certamente Luciano Spalletti ha rinunciato a qualche titolare in avvio, e non bisogna fare drammi per un ko di metà agosto alla prima giornata; tuttavia, certamente adesso la squadra deve rialzare la testa e onorare al meglio l’esordio a San Siro.

INTER TORINO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Torino sarà trasmessa in diretta tv sul satellite, anche sui canali del pacchetto Sky Calcio: l’appuntamento è su Sky Sport Serie A (202) e al numero 252, con possibilità di acquistare la partita utilizzando il codice 416901. Per tutti gli abbonati è disponibile il servizio di diretta streaming video, collegando fino a un massimo di due dispositivi (PC, tablet e smartphone) per attivare l’applicazione Sky Go; inoltre ricordiamo che sul canale 251 va in onda Diretta Gol Serie A, che fornisce in tempo reale le reti e le fasi salienti da tutti i campi collegati, su cui si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nelle previsioni di inizio stagione, spesso e volentieri l’Inter è stata indicata come principale avversaria della Juventus nella corsa allo scudetto: questo per la campagna acquisti mirata e intelligente, che ha portato in dote calciatori utili alla causa e che hanno migliorato la rosa dello scorso anno. Ora però tutto questo si deve tradurre sul campo e, come detto, i nerazzurri sono caduti subito non riuscendo a segnare al Sassuolo. C’è tutto il tempo per recuperare: lo dice la forza della squadra, ma anche le capacità di Spalletti e qualche statistica del passato. In più i reduci dai Mondiali sono ormai pronti a dare il loro pieno contributo, e potrebbero cominciare a farlo oggi contro un Torino ambizioso, guidato da Walter Mazzarri che torna come ex nello stadio che lo ha visto protagonista. I granata avrebbero forse meritato maggior sorte contro la Roma, anche se la differenza di qualità si è vista; nel reparto offensivo la squadra è una delle migliori del campionato, manca forse qualcosa dietro ma sicuramente questo Torino è una realtà che può pensare di affacciarsi alle posizioni europee, pur se sulla carta ci sono altre squadre che hanno qualcosa in più. Sarà una lotta per tutta la stagione: anche per questo motivo Mazzarri vuole provare a prendere punti sul campo dell’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Spalletti si prepara a lanciare titolari i tre reduci dalla finale Mondiale: Brozovic lo è già stato al Mapei, per Vrsaljko e Perisic è pronta una maglia per andare a sostituire, rispettivamente, D’Ambrosio e di fatto Dalbert, visto che Asamoah scalerebbe nella posizione di terzino. In mezzo recupera Skriniar, che va ad affiancare De Vrij mandando in panchina Miranda; con Brozovic sarà probabilmente ancora Vecino a occupare la mediana, davanti invece spazio a Politano e Icardi, con Lautaro Martinez trequartista se le condizioni di Nainggolan rimarranno lontane dal 100%. Torino che si presenta a San Siro senza Izzo, che andrà alla meglio in panchina: dentro il giovane brasiliano Bremer a completare una difesa che conta su N’Koulou e Moretti davanti a Sirigu. Per il resto, cambia l’esterno sinistro con l’ex Ansaldi che prende il posto di Berenguer; tutti confermati gli altri ruoli, De Silvestri gioca largo a destra con il supporto di Baselli che fa l’interno, Meité dall’altra parte e Rincon da perno davanti alla difesa. Il tandem d’attacco è composto da Iago Falque e Belotti, per Ljajic (altro ex) e Zaza ci sarà eventualmente spazio nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche l’agenzia di scommesse Snai parla di un’Inter che ha i favori del pronostico: nello specifico il segno 1, che identifica la vittoria dei nerazzurri, ha un valore di 1,50 contro il 6,25 che è invece il valore assegnato al successo esterno del Torino, per il quale naturalmente dovrete giocare il segno 2. Con il segno X per il pareggio, se le cose a San Siro andassero effettivamente in questo modo, il vostro guadagno sarà di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

