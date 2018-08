Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso"/ 2-0 sulla Lazio "Dybala in panchina? Devo fare scelte"

Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo il 2-0 sulla Lazio: "Dybala in panchina? Devo fare scelte"

Massimiliano Allegri (La Presse)

Juventus, Massimiliano Allegri: "Cristiano Ronaldo, in Serie A è diverso”, l’analisi su CR7 ma non solo del tecnico bianconero dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore toscano ha analizzato: “E’ stata una partita diversa dal punto di vista dell’impatto rispetto a quella contro il Chievo Verona. Il rischio era quello di andare dietro all’entusiasmo dell’ambiente per la prima gara all’Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo: serviva pazienza”. Sottolinea poi Allegri: “E’ dura giocare senza Dybala tra le linee, ma abbiamo fatto bene: abbiamo concesso poco e siamo ripartiti bene, la condizione sta migliorando. Abbiamo vinto il primo scontro diretto”. Sul portoghese: “Fatica? Lui, Dybala e Douglas Costa vanno in verticale, Khedira e Matuidi danno pressione e giocano diversamente. Cristiano è molto intelligente, capisce che la Serie A è diversa dalla Liga: ha lavorato bene in fase difensiva, aspettiamo tutti il gol ma sta facendo bene”.

ALLEGRI DOPO JUVENTUS-LAZIO

Massimiliano Allegri si è poi concentrato sulla profondità della rosa e sulla qualità della panchina a disposizione: “Da settembre giocheremo una partita ogni tre giorni, ci sarà rotazione: non devo dire nulla, ho grandissimi calciatori. L’undici che ho schierato è la spiegazione della partita a livello tecnico, i cambi devono farsi trovare pronti. Conta il campo: mi servivano determinati giocatori, sabato prossimo magari torneremo a giocare con giocatori più offensivi. La stagione è fatta di momenti”. L’allenatore bianconero ha poi parlato di Paulo Dybala, non utilizzato contro i biancocelesti: “Dà qualità tra le linee in maniera straordinaria: lui, con gli altri calciatori reduci dal Mondiale, è arrivato il 30 luglio. Poi sono arrivati Mandzukic e Matuidi, con quest’ultimo che sta già bene. Dipende dalla disponibilità dei giocatori, serve equilibrio ma anche tecnica: purtroppo ho solo tre cambi a disposizione, dispiace sempre lasciare qualcuno fuori”. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

