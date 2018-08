Newcastle Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Newcastle Chelsea, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del St. James' Park, valida per la terza giornata della Premier League

26 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Newcastle Chelsea, Premier League 3^ giornata (Foto LaPresse)

Newcastle-Chelsea, che si gioca domenica 26 agosto alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Premier League 2018-2019. Un solo punto nelle prime due giornate di campionato per i padroni di casa, mentre procede a punteggio pieno il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri, col tecnico toscano che ha iniziato l'avventura londinese dopo i 3 intensi anni al Napoli. Esame importante per il Chelsea, con Sarri che è già entrato nel cuore di Stamford Bridge con l'emozionante vittoria nel derby contro l'Arsenal nel secondo turno di campionati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Newcastle Chelsea sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 203 del satellite (Sky Sport Football) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, dove si può attivare - senza costi aggiuntivi - l'applicazione Sky Go da utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potendo collegare fino a due apparecchi ai dati del proprio abbonamento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Chelsea si è fatto rimontare 2 gol dai Gunners ma alla fine si è imposto 3-2, riuscendo a regalare spettacolo e a dare continuità alla vittoria ottenuta all'esordio in campionato in casa dell'Huddersfield. Il Newcastle sarà un altro cliente difficile per un Chelsea che punta a rilanciarsi dopo aver mancato nella scorsa stagione l'obiettivo della qualificazione in Champions League: dopo essersi fatti sorprendere nell'esordio casalingo contro il Tottenham, la squadra di Rafa Benitez ha conquistato il primo punto stagionale con un tirato 0-0 in casa del neopromosso Cardiff. Il Newcastle aveva chiuso la scorsa Premier League battendo in casa proprio il Chelsea con un rotondo 3-0, chiudendo al decimo posto un campionato in cui la salvezza era stata comunque l'obiettivo primario. Contro avversari di livello come i Blues si capirà sei i bianconeri di St. James Park potranno puntare a qualcosa di più ambizioso in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE CHELSEA

Al St. James Park di Newcastle si affronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con lo slovacco Dubravka tra i pali, lo spagnolo Manquillo sull'out difensivo di destra e il gallese Dummett sull'out difensivo di sinistra, mentre il capitano Lascelles sarà affiancato all'irlandese Clark come centrale della retroguardia. A centrocampo, la fascia destra sarà affidata allo scozzese Ritchie e la fascia sinistra al brasiliano Kenedy, mentre al centro della mediana giocheranno titolari il senegalese Diame e Shelvey. In avanti, tandem tutto spagnolo con Ayoze Perez schierato trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Joselu. Risponderà il Chelsea con lo spagnolo Kepa Arrizabalaga tra i pali, i suoi connazionali Azpilicueta e Marcos Alonso schierati rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra in difesa, mentre i centrali della retroguardia saranno il brasiliano David Luiz e il tedesco Rudiger. A centrocampo spazio a Jorginho, brasiliano naturalizzato italiano e pupillo di Maurizio Sarri, affiancato dal francese Kante e da Barkley, mentre gli spagnoli Pedro e Morata saranno titolari nel tridente offensivo, affiancati dal brasiliano Willian. Lo spagnolo Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, schiererà la squadra con il 4-4-1-1, con Maurizio Sarri che risponderà tatticamente in questo singolare scontro tra ex allenatori del Napoli con il consueto 4-3-3.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono nettamente favorito il Chelsea, con vittoria esterna dei Blues quotata 1.65 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.80 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 5.25 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 1.90 e 1.85 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

