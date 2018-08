Pagelle/ Inter-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto)

26 agosto 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Torino - LaPresse

Ecco i voti del primo tempo di Inter-Torino, partita valevole per la seconda giornata di Serie A 2018-19: all'intervallo il parziale è di 2 a 0 in favore della formazione di Luciano Spalletti. Per adesso i nerazzurri stanno riscattando la prova opaca di domenica scorsa in casa del Sassuolo, al Meazza di Milano i padroni di csaa impiegano 6 minuti a trovare la via del gol: lancio lungo di D'Ambrosio (6,5) per Icardi (6,5) che confeziona un assist chirurgico per Perisic (7) che non si fa pregare e libera un destro potente e improvviso che non lascia margini di manovra a Sirigu (6). I granata, che domenica scorsa hanno messo in difficoltà la Roma, accusano il colpo e non reagiscono, Mazzarri inoltre deve fare i conti con l'infortunio di Ansaldi (sv) che deve lasciare il posto ad Aina (6), l'Inter prende sempre più campo con Politano (6,5) che di testa manca il raddoppio. Il secondo gol della Beneamta porta la firma di De Vrij (7) che di testa beffa Sirigu e mette la partita in ghiaccio prima della pausa. Anche perché Iago Falque (6+) su punizione sfiora soltanto l'incrocio dei pali.



VOTO INTER 7 - Dopo il passo falso di domenica scorsa i nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via smarrita: due gol e una prestazione convincente per rassicurare i tifosi.

MIGLIORE INTER: DE VRIJ 7 - Fase difensiva perfetta (al netto dell'ammonizione) e il primo gol con la maglia nerazzurra.

PEGGIORE INTER: BROZOVIC 5,5 - Tende a estraniarsi un po' dal gioco, deve prendere più l'iniziativa durante la fase offensiva.



VOTO TORINO 5 - Male a tratti malissimo i granata che in quarantacinque minuti creano un solo pericolo su palla inattiva con Iago Falque.

MIGLIORE TORINO: SORIANO 6,5 - Fa ammonire De Vrij e conquista una punizione dal limite con la quale Iago Falque, per poco, non accorcia le distanze.

PEGGIORE TORINO: NKOULOU 5 - Disastroso sul secondo gol dell'Inter, De Vrij gli prende il tempo e lo sovrasta

© Riproduzione Riservata.