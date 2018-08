Probabili formazioni/ Inter Torino: quote, ultime novità live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Inter Torino: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, che si affrontano nella seconda giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Torino, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

In Inter Torino, che si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 agosto per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019, entrambe le squadre hanno l’immediata possibilità di riscattare la sconfitta dell’esordio: per i nerazzuri è stata inattesa sul campo del Sassuolo, i granata invece sono caduti all’ultimo minuto contro la Roma, davanti al proprio pubblico. In ogni caso i punti sono zero per le due squadre, che dunque vanno a caccia di una vittoria per iniziare finalmente a muovere la classifica e mostrare di avere assorbito il ko. Vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter chiaramente favorita sul Torino, come dimostrano anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vale infatti 1,50 mentre per il successo esterno del Torino, per il quale dovete puntare sul segno 2, il guadagno sarebbe già di 6,25 volte la puntata. Vale invece 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica scorsa: molto dipenderà anche dalle condizioni di Nainggolan, perchè con il belga titolare a rimanere fuori sarebbe Lautaro Martinez, e in mediana si potrebbe vedere Gagliardini al posto di Vecino. Se invece il Ninja fosse destinato alla panchina (come sembra), dentro ancora Lautaro alle spalle di Icardi, con Politano ancora in vantaggio su Keita Balde Diao per la corsia destra e Perisic che, in ogni caso, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a sinistra. Abbiamo detto del centrocampo: Gagliardini e Matias Vecino si giocano il posto al fianco di Brozovic che sarà confermato. In difesa invece si rivede Skriniar, che ha superato i problemi fisici: lo slovacco dunque andrà a prendersi la maglia al centro dello schieramento, facendo coppia con De Vrij. Asamoah, vista la presenza di Perisic, si risistema in linea con i difensori, mentre dall’altra parte Vrsaljko sembra pronto per giocare dal primo minuto, prendendo così il posto dell’ex D’Ambrosio. In porta, chiaramente, ci sarà Handanovic.

I DUBBI DI MAZZARRI

Ci sono ex anche nel Torino: uno è proprio Walter Mazzarri, gli altri sono Ansaldi e Ljajic. Il primo ha recuperato, e dunque sarà in campo a sinistra dove settimana scorsa ha giocato Berenguer; il secondo invece dovrebbe andare ancora in panchina, lasciando il posto a Iago Falque e Belotti e preparandosi eventualmente per il secondo tempo, insieme a Zaza. Rispetto alla sconfitta contro la Roma, Bremer dovrebbe sostituire Izzo che non è al top della condizione; per il resto tutto confermato con Sirigu protetto da N’Koulou ed Emiliano Moretti che gioca sul centrosinistra. De Silvestri sarà l’esterno a destra (se ce la farà: in alternativa, pronto il nigeriano Ola Aina) mentre Rincon agirà ancora una volta come perno centrale della mediana, Baselli porterà qualità e tempi di gioco al fianco del venezuelano mentre dall’altra parte dovrebbe arrivare la conferma per Meité, anche se Soriano potrebbe essere una buona soluzione per provare ad alzare il baricentro.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 10 Lautaro Martinez, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 25 Miranda, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 87 Candreva, 7 Karamoh, 14 Nainggolan, 11 Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 36 Bremer, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meité, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 9 Belotti

A disposizione: 25 Rosati, 1 Ichazo, 5 Izzo, 30 Djidji, 99 Ferigra, 34 Aina, 7 Lukic, 6 Soriano, 27 Parigini, 10 Ljajic, 21 Berenguer, 91 Zaza

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: -

Indisponibili: Lyanco, Edera

© Riproduzione Riservata.