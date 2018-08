Probabili formazioni/ Roma Atalanta: diretta tv, orario le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Roma Atalanta: diretta tv orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani, 27 luglio allo Olimpico, nella 2^ giornata della Serie A.

26 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Atalanta (laPresse)

Roma-Atalanta è il posticipo della seconda giornata del Campionato della Serie A: il fischio d’inizio è stato infatti previsto per le ore 20.30 allo Stadio Olimpico il prossimo lunedi 27 agosto. Nuovo banco di prova quindi per la Dea di ritorno dai primi appuntamenti decisivi per l’Europa League: la formazione di Gasperini ha iniziato subito a pieno ritmo la propria stagione, ma di fronte domani avrà una squadra altrettanto preparata, benchè meno affannata dal calendario. Di Francesco guarda al match con la necessaria prudenza: benchè la formazione della Roma abbia giocatori in condizione, l’Atalanta non sarà certo un avversario semplice da superare, specie ora che ha più minuti nelle gambe. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma-Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere Roma-Atalanta in diretta tv dovete essere abbonati a Sky: la televisione satellitare trasmetterà infatti questa partita sui canali 202 (Sky Serie A) e 251, mentre in assenza di un televisore potrete collegare fino ad un massimo di due dispositivi al vostro abbonamento, e assistere così alla sfida su PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video che viene garantita dall’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per il secondo appuntamento del campionato della Serie A Di Francesco non registra poi troppi dubbi sia sul modulo che sull’11 da mettere in campo. Le probabili formazioni de giallorossi non dovrebbero quindi riservarci sorprese, oltre al dubbio sulla presenza di Perotti (problema alla caviglia). Sarà quindi il 4-3-3 il modulo di partenza della Lupa che tra i pali punterà su Olsen: davanti solito modulo di difesa con i centrali Manolas-Fazio e il duo Florenzi-Kolarov atteso invece sull’esterno del reparto. Poche novità anche in mediana dove sarà ancora De Rossi in cabina di regia: a fianco del capitano ecco Pastore, con Strootman che però potrebbe darsi il cambio con l’ex del match Cristante, magari nella ripresa. Per l’attacco anche qua si tratta di nomi più che confermati per Di Francesco: ecco Dzeko, faro della Roma, con a fianco El Shaarawy e Under (il turco però potrebbe rischiare la maglia con Kluivert).

LE SCELTE DI GASPERINI

Qualche mossa in più invece l’attendiamo nella probabile formazione dell’Atalanta: Gasperini è di ritorno da un nuovo impegno in Europa e i ballottaggi nello spogliatoio della Dea non mancano. Primo dubbio atteso tra i pali: Berisha o Gollini? L’ex Aston Villa pare favorito negli ultimi duelli, ma la sfida rimane aperta. In difesa sarà però sicuramente reparto a tre con i soliti Toloi, Mancini e Masiello (Palomino risulta a forte rischio), mentre in mediana vedremo ancora un modulo a 4: qui al centro vi sarà titolare la coppia De Roon-Freuler, con Hateboer e Gosens chiamati all’Olimpico come mezz’ali. Per l’attacco della Dea ecco la soluzione più probabile: vedremo Pasalic agire sulla trequarti con il Papu Gomez e uno tra Zapata e Barrow come due punte titolari.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 27 Pastore; 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. All Di Francesco

A disposizione: Mirante, Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Coric, Pallegrini, Cristante, Nzonzi, Kluivert, Schick.

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 3 Toloi, 23 Mancini, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 8 Gosens; 88 Pasalic; 10 Gomez, 91 Zapata. All Gasperini

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Castagne, Djimsiti, Adnan, Palomino, Valzania, Pezzina, Rigoni, Barrow, Cornelius.

© Riproduzione Riservata.