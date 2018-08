Pronostico Inter Torino/ Biasin: "E' presto per dare giudizi. Keita? I campioni devono giocare..." (esclusiva)

Pronostico Inter Torino: intervista in esclusiva con il giornalista Fabrizio Biasin, che discute i temi principali della partita che si gioca a San Siro per la seconda giornata di Serie A

26 agosto 2018 INT. Fabrizio Biasin

Pronostico Inter Torino, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Torino, per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 agosto: per i nerazzurri l'esordio casalingo coincide anche con la possibilità di riscattare l'inattesa sconfitta di Reggio Emilia, che ha fatto iniziare male la stagione alla banda di Luciano Spalletti. Nessun dramma visto che siamo ancora in estate e si è giocata solo una partita, ma certamente il tecnico toscano dovrà studiare qualche accorgimento e capire cosa non sia girato, in modo da apportare migliorie anche nella scelta dei giocatori da mandare in campo. Il Torino dell'ex Walter Mazzarri arriva dalla sconfitta cocente contro la Roma, arrivata nel finale e dopo aver approcciato molto bene almeno il secondo tempo; serve maggiore concretezza nel reparto offensivo, dove comunque gli uomini per fare un campionato di livello ci sono. Per presentare Inter Torino, per un pronostico sulla partita di San Siro e per analizzare i temi principali legati alle due squadre, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il giornalista Fabrizio Biasin.

Che partita ti aspetti? Sulla carta l'Inter partirà favorita, poi sicuramente tutti gli incontri sono da giocare e il Torino non verrà a Milano per perdere!

Quali sono i problemi dell'Inter? Siamo ancora all'inizio del campionato ed è presto per dare dei giudizi: ci sono sette nuovi giocatori che vanno inseriti, siamo solo alla seconda giornata e dunque dovremo aspettare. Di sicuro, con la campagna acquisti che ha fatto l'Inter è quasi obbligata a fare bene! Speriamo...

Ti aspetti comunque una reazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo? Certo, mi aspetto che l'Inter faccia una buona partita; non vorrei mai che succedesse come lo scorso anno, quando si fece infilare in contropiede e perse...

Può essere la partita giusta per lanciare Keita? Keita è un grande giocatore: tutti quelli che fanno parte di questa categoria devono giocare sempre e comunque, anche se sono al 50% della condizione. Vale per lui, come per altri giocatori dell'Inter.

Come giocherà il Torino a Milano? Mi aspetto un Torino coperto e attento a chiudere i varchi, per poi sfruttare il contropiede che è la sua arma migliore.

Dove collochi i granata in questo campionato di Serie A? Vedo il Torino come una squadra da agile centro della classifica; ha tutto per provare a qualificarsi alla prossima Europa League.

Zaza dovrebbe essere titolare? Vale lo stesso discorso fatto prima per Keita, in più aggiungo che per Zaza il Torino ha fatto un investimento importante e quindi non penso che sia destinato alla panchina.

Il tuo pronostico su Inter Torino? Credo che l'Inter abbia tutto per vincere questa partita.

(Franco Vittadini)

